День финансов: беспошлинная торговля, monobank вернет аресты на средства клиентов, где легче всего устроиться на работу — Finance.ua

День финансов: беспошлинная торговля, monobank вернет аресты на средства клиентов, где легче всего устроиться на работу Сегодня 17:50

Во вторник, 9 мая, Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. А международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда.

monobank вернет аресты на средства 436 тыс. клиентов. Виртуальный monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения». Об этом Виртуальный monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения». Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Кредитование физлиц во время войны. В марте 2022 года финансовый рынок мгновенно В марте 2022 года финансовый рынок мгновенно отреагировал на полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины и почти полностью прекратил выдачу потребительских кредитов как в банковских учреждениях, так и в финансовых компаниях. Рынок банковского кредитования возобновился всего на 20−25%.

Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу. Украинский рынок труда во второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам значительно легче. Наиболее интенсивное восстановление на рынке труда сейчас Украинский рынок труда во второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам значительно легче. Наиболее интенсивное восстановление на рынке труда сейчас фиксируется в восточных, северных и южных областях.

А вот количество ІТ-вакансий уменьшается: кому легче всего найти работу, сообщает Dou.

Наличная гривна усиливается. Общая ситуация на валютном рынке на прошлой неделе улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривны укрепился. Об этом говорится в Общая ситуация на валютном рынке на прошлой неделе улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривны укрепился. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU. Аналитики отметили, что на межбанковском рынке объем торговли валютой снизился.

Новые функции в приложении для э-деклараций. Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в приложении для тех, кто подает данные для декларации, что поможет сократить время ее заполнения.

Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен. В Минреинтеграцию В Минреинтеграцию обращаются родственники гражданских заложников и сами заложники после освобождения из плена с просьбой разъяснить, на какую помощь от государства они могут рассчитывать. В частности, после освобождения из плена эти лица имеют право на одноразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

Военное положение в Украине повлияло и на регулирование земельных отношений. В начале полномасштабной войны был закрыт доступ к реестрам, кадастру, бесплатную передачу земельных участков в собственность запретили. Однако уже в мае 2022 года возобновил свою работу Госреестр прав на недвижимое имущество, а в июне — Государственный земельный кадастр. В новой статье мы разбирались:

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