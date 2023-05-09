День финансов: беспошлинная торговля, monobank вернет аресты на средства клиентов, где легче всего устроиться на работу — Finance.ua

День финансов: беспошлинная торговля, monobank вернет аресты на средства клиентов, где легче всего устроиться на работу
Во вторник, 9 мая, Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. А международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда.
monobank вернет аресты на средства 436 тыс. клиентов. Виртуальный monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения». Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Кредитование физлиц во время войны. В марте 2022 года финансовый рынок мгновенно отреагировал на полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины и почти полностью прекратил выдачу потребительских кредитов как в банковских учреждениях, так и в финансовых компаниях. Рынок банковского кредитования возобновился всего на 20−25%.
Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу. Украинский рынок труда во второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам значительно легче. Наиболее интенсивное восстановление на рынке труда сейчас фиксируется в восточных, северных и южных областях.
- А вот количество ІТ-вакансий уменьшается: кому легче всего найти работу, сообщает Dou.
Наличная гривна усиливается. Общая ситуация на валютном рынке на прошлой неделе улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривны укрепился. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU. Аналитики отметили, что на межбанковском рынке объем торговли валютой снизился.
Новые функции в приложении для э-деклараций. Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в приложении для тех, кто подает данные для декларации, что поможет сократить время ее заполнения.
Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен. В Минреинтеграцию обращаются родственники гражданских заложников и сами заложники после освобождения из плена с просьбой разъяснить, на какую помощь от государства они могут рассчитывать. В частности, после освобождения из плена эти лица имеют право на одноразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.
Военное положение в Украине повлияло и на регулирование земельных отношений. В начале полномасштабной войны был закрыт доступ к реестрам, кадастру, бесплатную передачу земельных участков в собственность запретили. Однако уже в мае 2022 года возобновил свою работу Госреестр прав на недвижимое имущество, а в июне — Государственный земельный кадастр. В новой статье мы разбирались:
Как участнику боевых действий получить землю🌱
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