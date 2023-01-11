День финансов: бесплатные LED-лампы от государства, пенсии во время войны, индексация доходов в 2023 году — Finance.ua

День финансов: бесплатные LED-лампы от государства, пенсии во время войны, индексация доходов в 2023 году Сегодня 18:00

Среда, 11 января. Как обменять старые электрические лампы накаливания на энергосберегающие и где в Украине получают самые большие средние пенсии.

Бесплатные LED-лампы от государства. С 16 января в режиме бета-тестирования стартует программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Каждый сможет подать заявку через «Дію», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. О том, как это все будет работать — С 16 января в режиме бета-тестирования стартует программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Каждый сможет подать заявку через «Дію», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. О том, как это все будет работать — рассказываем здесь

В Украине планируют разработать Социальный кодекс. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено разработать и способствовать утверждению Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса . Он будет включать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека.

Также Шмыгаль говорит, что сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц возрастет до 6700 грн.

Пенсии во время войны. Как 👨‍🦳Как свидетельствуют данные Опендатабот , по состоянию на начало октября больше всего пенсионеров проживало в Днепропетровской и Донецкой области. Самые высокие выплаты в среднем получают киевляне — 6231,49 грн. Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3490,32 грн.

Кстати, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала детали проекта о накопительных пенсиях.

Индексация доходов в 2023 году. Как отметили в Гоструда, все Как отметили в Гоструда, все работодатели освобождены на 2023 год от обязанностей по начислению индексации заработной платы. Это также касается пенсий, стипендий, денежного довольствия и т.д.

Как столица готовится к блэкауту? Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверяет, что Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверяет, что власть готова к худшим сценариям , в том числе к блэкауту в Киеве. По его словам, блэкаут перестал быть страшным словом, каким был раньше, а после одной из последних атак россиян ремонтные бригады прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии.

Борьба с «зарплатными ФЛП», чтобы вступить в ЕС. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявляет, что после окончания войны Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявляет, что после окончания войны Украине придется менять упрощенную систему налогообложения ради борьбы с так называемыми «зарплатными ФЛП». По его мнению, такая система используется для уклонения от уплаты налогов и эту практику нужно ликвидировать, чтобы Украина имела возможность вступить в ЕС.

За рождение ребенка + 20 тыс. гривен. Жителей Ивано-Франковска Жителей Ивано-Франковска будут поощрять рожать . Молодым родителям обещают предоставлять из городского бюджета дополнительные выплаты. Мэр города обещает, что вскоре горожане смогут получить дополнительно за рождение ребенка 20 тысяч гривен. А военные могут рассчитывать на 50 тысяч гривен.

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