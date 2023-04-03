День финансов: банкир года и банк — народный любимец, закон о е-резидентстве, депозитные ставки monobank Сегодня 17:51

В понедельник, 3 апреля, мы разбирались, что изменилось для банков и украинцев с апреля:

Закон о е-резидентстве. С 1 апреля С 1 апреля начал действовать закон о е-резидентстве. Вскоре пройдет тестирование проекта для госорганов. А после утверждения всей необходимой дополнительной нормативно правовой базы иностранные IT-специалисты смогут становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Нацбанки Украины и Польши продлили соглашение о валютном свопе.

В «Дії» тестируют подпись, которая будет действительна для документов Евросоюза. Также украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Закон об уплате налогов электронными деньгами. С 1 апреля вступил в силу закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине С 1 апреля вступил в силу закон № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами. Законопроект предусматривает легализацию электронных денег и приравнивание счетов электронных кошельков к счетам банков.

В пятницу, 31 марта, в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, которая определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. 🏆🎉

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Также стало известно, как изменились цены на аренду квартир в Киеве.

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Газовая скважина с рекордным за 2,5 года объемом добычи. АО «Укргаздобыча» АО «Укргаздобыча» пробурило разведывательную скважину, у которой самые высокие показатели добычи среди скважин, введенных в эксплуатацию за последние 2,5 года.

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