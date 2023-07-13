День финансов: банки для обмена изношенной валюты, «План Украины» от Минэкономики, Google Bard в Украине — Finance.ua
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День финансов: банки для обмена изношенной валюты, «План Украины» от Минэкономики, Google Bard в Украине

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Четверг, 13 июля. В Минсоцполитики объяснили, что именно меняется в выплатах переселенцам, а в НБУ — в каких банках можно обменять изношенные доллары.
Банки для обмена изношенной валюты. Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков. Среди рекомендованных банков наименьшая стоимость инкассо — у Райффайзен Банка (10%), а максимальная — у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.
Продолжая тему валюты… начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобна прошлой: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7−37,7 грн/долл. и 40−41 грн/евро. По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе росли как спрос, так и предложение долларов.
«План Украины» от Минэкономики. Министерство экономики совместно с украинским бизнесом создаст более 10-ти отраслевых рабочих групп для обсуждения и разработки конкретных и комплексных мероприятий для развития в ключевых отраслях экономики Украины. Ожидается, что наработка «Плана Украины» позволит привлечь в украинскую экономику 50 млрд евро помощи от Европейской комиссии.
Изменения в выплатах для ВПЛ. Ранее в Минсоцполитики сообщили, что изменили порядок выплат переселенцам. Сегодня в министерстве детализировали некоторые моменты. Например, один из критериев назначения/переназначения помощи — наличие средств, которые не используются и накапливаются на депозитных счетах. То есть наличие средств на текущих счетах не будет влиять на назначение помощи.
  • Также добавим, что некоторые пенсионеры могут получить 100%-ную льготу на оплату коммуналки. На это могут рассчитывать пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.
Потери экономики от подрыва Каховской ГЭС. В Нацбанке говорят, что в краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным — 0,2%. В то же время в широкой перспективе это огромная катастрофа, разрушившая экосистему. Это повлияет на другие регионы, в частности на Днепропетровскую область.
Google Bard заработал в Украине. Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard с сегодняшнего дня доступен для украинцев. Bard может ответить на любой вопрос. К тому же вышли полезные обновления: экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit; возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее; голосовое воспроизведение ответов.
Марка с истребителями F-16. «Укрпочта» готовится представить почтовую марку с символом боевых самолетов F-16. С сегодняшнего дня открывается предзаказ. Почтовый выпуск «Истребители зла» содержит множество смысловых и метафорических деталей.
Запуск stereo by mono откладывается. Польская Комиссия по финансовому надзору имеет замечания к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank. Там критически прокомментировали медийную активность фаундеров mono относительно запуска stereo, прямо назвав ее такой, которая «может вводить в заблуждение».
  • К слову, в Национальном банке не исключают необходимость в докапитализации государственного «Укрэксимбанка». Регулятор будет готов пойти на такой шаг, если будет понимать, что устойчивость банка высокая и он способен восстановить капитал самостоятельно.
Цены на аренду жилья. Как свидетельствуют данные Госстата, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6 230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%). На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен. В Киеве аренда подорожала на 2% до 7793 гривен.
Сейчас в Украине задумываются о том, чтобы строить дома сразу с укрытием, как это практикуется в Израиле. Эксперты по строительству считают, что создать квартиру, в которой можно оставаться во время ракетных обстрелов, невозможно — это самообман. Между тем львовская мэрия уже утвердила новые стандарты строительства жилья, которые предусматривают, в частности, комнаты безопасности в новостройках. Поэтому Finance.ua решил разобраться, подходят ли украинцам «мамады», и что об этом думают эксперты:

Безопасность в современных новостройках: стоит ли в Украине строить квартиры с укрытиями, как в Израиле? 🏠

По материалам:
Finance.ua
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