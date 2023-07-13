День финансов: банки для обмена изношенной валюты, «План Украины» от Минэкономики, Google Bard в Украине — Finance.ua

День финансов: банки для обмена изношенной валюты, «План Украины» от Минэкономики, Google Bard в Украине Сегодня 17:50

Четверг, 13 июля. В Минсоцполитики объяснили, что именно меняется в выплатах переселенцам, а в НБУ — в каких банках можно обменять изношенные доллары.

Банки для обмена изношенной валюты. Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков. Среди рекомендованных банков наименьшая стоимость инкассо — у Райффайзен Банка (10%), а максимальная — у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.

Продолжая тему валюты… начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобна прошлой: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7−37,7 грн/долл. и 40−41 грн/евро. По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе росли как спрос, так и предложение долларов.

«План Украины» от Минэкономики. Министерство экономики совместно с украинским бизнесом создаст более 10-ти отраслевых рабочих групп для обсуждения и разработки конкретных и комплексных мероприятий для развития в ключевых отраслях экономики Украины. Ожидается, что наработка «Плана Украины» Министерство экономики совместно с украинским бизнесом создаст более 10-ти отраслевых рабочих групп для обсуждения и разработки конкретных и комплексных мероприятий для развития в ключевых отраслях экономики Украины. Ожидается, что наработка «Плана Украины» позволит привлечь в украинскую экономику 50 млрд евро помощи от Европейской комиссии.

Изменения в выплатах для ВПЛ. Ранее в Минсоцполитики сообщили, что изменили порядок выплат переселенцам. Сегодня в министерстве Ранее в Минсоцполитики сообщили, что изменили порядок выплат переселенцам. Сегодня в министерстве детализировали некоторые моменты . Например, один из критериев назначения/переназначения помощи — наличие средств, которые не используются и накапливаются на депозитных счетах. То есть наличие средств на текущих счетах не будет влиять на назначение помощи.

Также добавим, что некоторые пенсионеры могут получить 100%-ную льготу на оплату коммуналки. На это могут рассчитывать пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.

Потери экономики от подрыва Каховской ГЭС. В Нацбанке говорят, что в краткосрочной перспективе В Нацбанке говорят, что в краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным — 0,2%. В то же время в широкой перспективе это огромная катастрофа, разрушившая экосистему. Это повлияет на другие регионы, в частности на Днепропетровскую область.

Google Bard заработал в Украине. Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard с сегодняшнего дня Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard с сегодняшнего дня доступен для украинцев . Bard может ответить на любой вопрос. К тому же вышли полезные обновления: экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit; возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее; голосовое воспроизведение ответов.

Марка с истребителями F-16. «Укрпочта» готовится представить почтовую марку с символом боевых самолетов F-16. С сегодняшнего дня открывается предзаказ. Почтовый выпуск «Истребители зла» содержит множество «Укрпочта» готовится представить почтовую марку с символом боевых самолетов F-16. С сегодняшнего дня открывается предзаказ. Почтовый выпуск «Истребители зла» содержит множество смысловых и метафорических деталей

Запуск stereo by mono откладывается. Польская Комиссия по финансовому надзору Польская Комиссия по финансовому надзору имеет замечания к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank. Там критически прокомментировали медийную активность фаундеров mono относительно запуска stereo, прямо назвав ее такой, которая «может вводить в заблуждение».

К слову, в Национальном банке не исключают необходимость в докапитализации государственного «Укрэксимбанка». Регулятор будет готов пойти на такой шаг, если будет понимать, что устойчивость банка высокая и он способен восстановить капитал самостоятельно.

Цены на аренду жилья. Как свидетельствуют данные Госстата, Как свидетельствуют данные Госстата, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6 230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%). На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен. В Киеве аренда подорожала на 2% до 7793 гривен.

В то же время в Украине вырос рынок коттеджных городков. Уже в 25 регионах Украины и Киеве ведется их строительство.

Сейчас в Украине задумываются о том, чтобы строить дома сразу с укрытием, как это практикуется в Израиле. Эксперты по строительству считают, что создать квартиру, в которой можно оставаться во время ракетных обстрелов, невозможно — это самообман. Между тем львовская мэрия уже утвердила новые стандарты строительства жилья, которые предусматривают, в частности, комнаты безопасности в новостройках. Поэтому Finance.ua решил разобраться, подходят ли украинцам «мамады», и что об этом думают эксперты:

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