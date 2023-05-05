День финансов: альтернатива конвертационным депозитам, переводы трудовых мигрантов, 30 биометановых заводов — Finance.ua

День финансов: альтернатива конвертационным депозитам, переводы трудовых мигрантов, 30 биометановых заводов Сегодня 17:45

В пятницу, 5 мая, в новой статье мы разбирались, какая есть альтернатива конвертационным депозитам:

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года. В апреле 2023 года средний курс продажи В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,0%.

Банки Украины за первый квартал заработали больше, чем за весь 2022 год. Платежеспособные банки в I квартале 2023 года Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года. В первом квартале прошлого года банки показали 152 млн гривен убытка.

Работодатели начинают бороться за кандидатов. Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров. Об этом Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров. Об этом говорит аналитика Work.ua.

Прогнозы по переводам трудовых мигрантов. Национальный банк Украины ухудшил Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 15,9 млрд долларов до 12,9 млрд долларов. По данным НБУ, за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

Выплаты государственного пособия семьям с детьми. Постановление Кабинета Министров Украины внесло изменения, касающиеся ограничений имущественного положения. Это, в частности, приобретение движимого и недвижимого имущества, денежных активов, товаров долгосрочного потребления и валюты, депозитных вкладов и платежей. Изменения Постановление Кабинета Министров Украины внесло изменения, касающиеся ограничений имущественного положения. Это, в частности, приобретение движимого и недвижимого имущества, денежных активов, товаров долгосрочного потребления и валюты, депозитных вкладов и платежей. Изменения касаются пособия на детей одиноким матерям и социальной помощи малообеспеченным семьям.

В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов. Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, которые предлагают Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, которые предлагают построить более 30 биометановых заводов. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ. В ОГТСУ добавили, что удачное позиционирование украинского биометана на рынках ЕС требует детализированного и взвешенного подхода, целью которого является наработка механизмов трансграничной торговли биометаном.

Экономически обоснованный тариф на электроэнергию. Действующий тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает только четверть стоимости. Об этом Действующий тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает только четверть стоимости. Об этом рассказал глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.

Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку — сообщили в НБУ.

ПФУ назвал причины, почему жилищная субсидия в мае уменьшится.

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле. Украинский маркетплейс DIM.RIA Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за апрель 2023 года. В исследовании проанализировал состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и в столице.

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