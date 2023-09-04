День финансов: 4 новых услуги в Дії, $100 миллионов за день войны в Украине, 5 новых направлений из Европы Wizz Air — Finance.ua

День финансов: 4 новых услуги в Дії, $100 миллионов за день войны в Украине, 5 новых направлений из Европы Wizz Air Сегодня 17:50

В понедельник, 4 сентября, речь шла о следующем:

Новые услуги для семей с детьми в Дії. На портале «Дія» стали На портале «Дія» стали доступны еще четыре социальных пособия для семей с детьми. Ранее для получения этих пособий необходимо обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично.

День войны: сколько стоит. Один день войны Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью. При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день — это 3% всего, что «попало на войну».

Процедуры будут переведены в онлайн. Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рассматривает Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рассматривает упрощение получения 94 разрешительных документов в области регулирования Госпродпотребслужбы.

НБУ сменил модель оценки устойчивости банков. Правление Национального банка Украины Правление Национального банка Украины утвердило изменения в «Техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году», дополнив его моделью для расчета прогнозных показателей деятельности банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.

Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии. Российская «дочка» одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc — «Ситибанк» — 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.

Кстати, после того как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие западные компании публично объявили, что намерены прекратить свой бизнес в стране-агрессоре. Это должно было оказаться огромным ударом как для российской экономики, так и для самих россиян.

Однако не все произошло так, как планировалось. Некоторые компании не выполнили свои обещания. А часть из них продолжают вести бизнес в россии скрыто. Рассказываем, какие перекрашенные бренды по-прежнему остаются в россии и что стало причиной такого решения. 👇

ФЛП во время войны. По данным ГП «НАИС», в Украине все еще открывается больше новых дел, чем закрывается. По состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2 052 326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет По данным ГП «НАИС», в Украине все еще открывается больше новых дел, чем закрывается. По состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2 052 326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет довоенные рекорды.

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