День финансов: 25 млрд в банках, индекс бензина, потери самых богатых украинцев — Finance.ua

День финансов: 25 млрд в банках, индекс бензина, потери самых богатых украинцев Сегодня 17:50

В среду, 13 июля, стало известно, сколько средств украинцы держат в банках и сколько потеряли во время войны самые богатые украинцы.

Вклады украинцев в банках. В июне украинцы В июне украинцы положили в банки около 25 миллиардов. Общий объем депозитного портфеля в целом по банковской системе вырос на 24,6 млрд грн (3,2%) и составил 785,2 млрд грн. Депозитный портфель в национальной валюте вырос на 5,4%, а именно на 27,8 млрд грн, и составляет 537,2 млрд грн.

Потери самых богатых людей Украины. В результате варварских обстрелов россией украинских городов пострадали финансово и самые богатые люди Украины — те, кого принято называть «олигархами», чьи имена и фамилии украшают первые строчки украинского списка Forbes.

Читайте в новом материале информацию о потерях «финансовых мастодонтов Украины» -

Отложенная индексация пенсий. Кроме Кроме повышения минимальной и максимальной пенсий с 1 июля этого года, с 1 марта 2022 года некоторые категории получили право на индексацию пенсий. Однако повышенную пенсию они смогут получить только после войны.

Индекс бензина 2022. Аналитики Picodi.com Аналитики Picodi.com проанализировали, что происходит с ценами на бензин в мире, и подсчитали, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую украинскую зарплату. В июне средняя стоимость бензина в Украине составила 50,61 грн.

Цены на аренду в Киеве. Число искателей Число искателей аренды жилья в июле в столице увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас оно составляет около 90% довоенного количества. Ожидается, что при стабильной ситуации в столице в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню начала февраля.

Почему в Украине взлетел курс доллара. Как . Как рассказал экономист Сергей Фурса, это связано с тем, что крупнейшие банки Украины перешли на своих картах на рыночный курс.

Кстати, приглашаем вас принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.