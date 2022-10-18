День финансов: 2 млрд евро от ЕС, новый сервис от «Новой почты», прогноз бизнеса по курсу доллара — Finance.ua

День финансов: 2 млрд евро от ЕС, новый сервис от «Новой почты», прогноз бизнеса по курсу доллара Сегодня 17:50

Вторник, 18 октября. Как подготовиться к отключению электроэнергии и какой курс доллара ожидают руководители предприятий в следующие 12 месяцев.

Новый транш от Евросоюза. Сегодня Украина получила Сегодня Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро. Средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Как заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, еще больше будет предоставлено до конца года.

В Вене начала работу миссия МВФ. Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене и продлится до 20 октября включительно. В Нацбанке уверены, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.

Отключение э/э и воды. Сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Офисе президента заявили , что такие обстрелы могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей Украине. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения не будет.

В свою очередь ДТЭК Киевские электросети за 7 часов возобновили электроснабжение 83 тысяч семей.

Минэнерго дало советы для граждан о том, чем следует запастись на случай отключения электроэнергии.

«Укрэнерго» также призывает украинцев помочь энергетикам и пользоваться электроэнергией экономно и в правильное время.

Сегодня Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой.

💡 Отметим, что в течение последних 30 лет россия использовала энергоресурсы как инструмент давления, пытаясь формировать глобальную геополитику. Во время российско-украинской войны в 2022 году Москва ответила на санкции Европы сокращением поставок, ростом цен, требованием платить за газ в рублях. Finance.ua решил проследить, как Европа выбирается из российской энергетической ловушки:

Призыв на срочную службу был отменен. Нардепы приняли законопроект № 8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Нардепы приняли законопроект № 8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Согласно документу , во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. Кроме того, Верховная Рада приняла сегодня следующие решения:

Увеличить расходы государственного бюджета Украины на 2022 год еще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов, в том числе общего фонда — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Ввести экзамен по основам Конституции Украины, истории Украины и по уровню владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Отменить отчетность работодателей о трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Ожидания бизнеса. Как показывают результаты Как показывают результаты опроса НБУ , в следующие 12 месяцев 67% респондентов ожидают, что обменный курс достигнет или превысит 44,00 грн/долл. США. Также бизнес прогнозирует сокращение количества работников на своих предприятиях и рост затрат на оплату труда.

Кстати, исследование портала grc.ua показывает, что у 44% мужчин и женщин финансовое положение ухудшилось с начала войны. Из-за потери работы и снижения уровня доходов у более половины украинцев нет возможности делать сбережения. А из числа работающих респондентов 30% женщин и 26% мужчин говорят о том, что им едва хватает денег до зарплаты.

«Другой получатель» на «Новой почте». Теперь через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку Теперь через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее. Сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.

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