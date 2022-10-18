День финансов: 2 млрд евро от ЕС, новый сервис от «Новой почты», прогноз бизнеса по курсу доллара — Finance.ua

День финансов: 2 млрд евро от ЕС, новый сервис от «Новой почты», прогноз бизнеса по курсу доллара
Вторник, 18 октября. Как подготовиться к отключению электроэнергии и какой курс доллара ожидают руководители предприятий в следующие 12 месяцев.
Новый транш от Евросоюза. Сегодня Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро. Средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Как заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, еще больше будет предоставлено до конца года.
В Вене начала работу миссия МВФ. Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене и продлится до 20 октября включительно. В Нацбанке уверены, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.
Отключение э/э и воды. Сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Офисе президента заявили, что такие обстрелы могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей Украине. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения не будет.
- В свою очередь ДТЭК Киевские электросети за 7 часов возобновили электроснабжение 83 тысяч семей.
- Минэнерго дало советы для граждан о том, чем следует запастись на случай отключения электроэнергии.
- «Укрэнерго» также призывает украинцев помочь энергетикам и пользоваться электроэнергией экономно и в правильное время.
- Сегодня Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой.
💡 Отметим, что в течение последних 30 лет россия использовала энергоресурсы как инструмент давления, пытаясь формировать глобальную геополитику. Во время российско-украинской войны в 2022 году Москва ответила на санкции Европы сокращением поставок, ростом цен, требованием платить за газ в рублях. Finance.ua решил проследить, как Европа выбирается из российской энергетической ловушки:
Как Европа избавляется от зависимости от российских энергоресурсов
Призыв на срочную службу был отменен. Нардепы приняли законопроект № 8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Согласно документу, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. Кроме того, Верховная Рада приняла сегодня следующие решения:
- Увеличить расходы государственного бюджета Украины на 2022 год еще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов, в том числе общего фонда — до 2 трлн 613,14 млрд грн.
- Ввести экзамен по основам Конституции Украины, истории Украины и по уровню владения государственным языком для получения украинского гражданства.
- Отменить отчетность работодателей о трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Ожидания бизнеса. Как показывают результаты опроса НБУ, в следующие 12 месяцев 67% респондентов ожидают, что обменный курс достигнет или превысит 44,00 грн/долл. США. Также бизнес прогнозирует сокращение количества работников на своих предприятиях и рост затрат на оплату труда.
- Кстати, исследование портала grc.ua показывает, что у 44% мужчин и женщин финансовое положение ухудшилось с начала войны. Из-за потери работы и снижения уровня доходов у более половины украинцев нет возможности делать сбережения. А из числа работающих респондентов 30% женщин и 26% мужчин говорят о том, что им едва хватает денег до зарплаты.
«Другой получатель» на «Новой почте». Теперь через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее. Сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.
Поделиться новостью