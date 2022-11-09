День финансов: €18 млрд макрофина в 2023 году, новая марка Укрпочты, двойные платежки за газ — Finance.ua

День финансов: €18 млрд макрофина в 2023 году, новая марка Укрпочты, двойные платежки за газ Сегодня 17:50

Вторник, 8 ноября: Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с 2023 года.

При этом Венгрия выступила против выделения Украине 18 млрд евро от ЕС. Хотя в ЕК надеются, что смогут достичь договоренностей с Венгрией в вопросе поддержки Украины.

Безналичная валюта под депозиты. За 7 первых дней ноября клиенты банков приобрели За 7 первых дней ноября клиенты банков приобрели льготную валюту на $83 млн. Напомним, с 1 октября 2022 года Национальный банк увеличил ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.

А Председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке, растет ли спрос на доллары.

Двойные платежи за газ. Часть украинцев еще в мае дважды Часть украинцев еще в мае дважды заплатила за газ: газсбытам, ранее поставлявшим голубое топливо, а также «Нафтогазу», ставшему поставщиком практически для всего населения. В то же время, деньги не удается вернуть до сих пор.

Украинцев предупредили о новых отключениях. В среду, 9 ноября, в Украине действуют графики почасовых плановых отключений электроэнергии, аварийных отключений на сегодняшний день не В среду, 9 ноября, в Украине действуют графики почасовых плановых отключений электроэнергии, аварийных отключений на сегодняшний день не запланировано . Также «ДТЭК» добавил к графикам почасовых отключений адреса юрлиц.

Отключения электроэнергии в Украине, к сожалению, уже стали обыденностью — украинцы привыкли. Однако много дискомфорта создает отсутствие интернета — как стационарного, так и мобильного. Finance.ua пообщался с представителями мобильных операторов Киевстар и lifecell, чтобы разобраться в тонкостях сложившейся ситуации — подробности в нашей статье:

Выезд за границу на авто. В поисках безопасного места для себя и своих семей украинцы часто выезжают за границу на своих автомобилях. При пересечении государственной границы на автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие В поисках безопасного места для себя и своих семей украинцы часто выезжают за границу на своих автомобилях. При пересечении государственной границы на автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие документы

Повышение зарплат ІТ-специалистам. Повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения Повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных ІТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.

Рождественско-новогодняя марка «Укрпочты». Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил о том, что в 2022 году в Украине в голосовании за лучшую рождественско-новогоднюю марку Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил о том, что в 2022 году в Украине в голосовании за лучшую рождественско-новогоднюю марку выиграл эскиз «Роз’єднані війною». Автор марки-победительницы — школьница Валерия Михайлова из Николаева, которая была вынуждена уехать за границу. Там у нее возникла идея такого рисунка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.