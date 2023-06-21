День финансов: 11-й пакет санкций против рф, «Дія» запустила новую услугу и военную облигацию — Finance.ua

День финансов: 11-й пакет санкций против рф, «Дія» запустила новую услугу и военную облигацию Сегодня 17:50

В среду, 21 июня, послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии. Пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.

Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине. Новый пакет предусматривает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и помощь британского правительства в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

При этом к 2027 году Украина должна возместить 110 млрд евро, странам ЕС предложено взять на себя 45% от разрыва. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время Конференции по восстановлению Украины.

Украина принадлежит к пространству НАТО, как и к ценностному пространству ЕС. Об этом сообщает в заявлении Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины. Также он отметил, что в будущем все госуслуги будут переведены в онлайн.

«Дія» запустила новую услугу для ФЛП. На На портале «Дія» запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки.

Иностранные инвесторы готовы вложить в украинские ИТ-разработки более $8 млн, — также сообщило Минцифры.

В «Дії» появилась новая военная облигация. В приложении «Дія» В приложении «Дія» добавлены новые военные облигации — Новая Каховка. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Помощь для бизнеса от USAID. В Украине некоторые граждане имеют право получить до 1,2 миллиона гривен помощи от Агентства США по международному развитию USAID. Речь идет о тех, кто имеет свой бизнес.

В Украине смягчились валютные ограничения. Национальный банк предоставил возможность Национальный банк предоставил возможность рассчитываться по новым кредитам от нерезидентов. Об этом сообщается на сайте НБУ. Такие условия позволят нивелировать риски непроизводительного оттока капитала.

Обменники обязаны принимать «старые доллары». Национальный банк Украины ввел меры по . Национальный банк Украины ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

В Украине запущено производство автономных беспилотных бомбардировщиков. В Украине В Украине запустили производство автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе Hunter Killer или XaKi-20. Они станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.

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