День финансов: 10-й пакет санкций против рф, дело ПриватБанка, роуминг в ЕС для украинцев — Finance.ua

День финансов: 10-й пакет санкций против рф, дело ПриватБанка, роуминг в ЕС для украинцев Сегодня 17:50

В среду, 15 февраля, стало известно, сколько валюты украинцы хранят «под матрасом» и как вырастут пенсии в марте.

Точка в деле о национализации ПриватБанка. Бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть перешедшие в собственность государства акции банка. Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Ею было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров Бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть перешедшие в собственность государства акции банка. Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Ею было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка , в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

10-й пакет санкций в 11 млрд евро. Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против россии в связи с агрессивной войной против Украины. Пакет санкций включает в себя торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро.

Правительство Италии также утвердило шестой пакет помощи Украине, которая борется против российской агрессии.

Кроме санкций, гуманитарной и финансовой помощи, западные партнеры постоянно помогают Украине оружием. Вот 14 февраля прошла девятая встреча в формате Рамштайн. Страны пока не рассматривают возможность передачи Украине истребителей, но перспективы есть. В новой статье Finance.ua решил рассказать о самолете F-16 и как он может изменить ход войны:

Роуминг в ЕС. Европейская комиссия предлагает расширить Европейская комиссия предлагает расширить действие мобильного роуминга на Украину. Это первый раз, когда Брюссель стремится расширить права государств-членов единого рынка. Это означает, что посещающим ЕС украинцам больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью во время путешествий по странам блока.

Ожидания относительно курса гривны. Как свидетельствуют данные НБУ, украинцы Как свидетельствуют данные НБУ, украинцы ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в декабре прошлого года — 40,29 грн/доллар). В то же время ожидания роста потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.

Как сообщают аналитики ICU, за прошлую неделю курс наличной гривны к доллару США еще больше усилился, хоть и остается недалеко от 40 грн/$.

107 млрд долларов «под матрасом». Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк со ссылкой на данные НБУ сообщил, что к концу третьего квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составил Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк со ссылкой на данные НБУ сообщил, что к концу третьего квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составил 107 млрд долларов в эквиваленте . Оценка регулятора включает сбережения и теневую экономику.

Индексация пенсий в марте. В Минсоцполитики говорят, что пенсии при индексации в марте В Минсоцполитики говорят, что пенсии при индексации в марте вырастут на 18–20% из-за инфляции. Точные расчеты будут обнародованы в конце февраля, когда Кабинет Министров опубликует постановление об индексации.

Новая услуга за 15 гривен. Компания Новая почта запустила услугу Компания Новая почта запустила услугу упаковки посылок для почтаматов . В рамках новой услуги курьер сам запакует посылку должным образом. Стоимость — 15 грн независимо от размера посылки. В стоимость уже входит коробка или пакет, а также все дополнительные материалы, например пузырчатая пленка, стрейч или бумага, которые необходимы для хрупких отправлений.

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