День финансов: 10 вакансий с наибольшим приростом, платная парковка, 7 привычек высокоэффективных людей — Finance.ua

День финансов: 10 вакансий с наибольшим приростом, платная парковка, 7 привычек высокоэффективных людей Сегодня 17:50

В понедельник, 24 июля, напомним Вам, что уже скоро — 27 июля состоится конференция 🌱 AgroInvest Day, где ключевые участники рынка, агропроизводители, специалисты по земельным отношениям, финансовые консультанты, аналитики и инвесторы будут говорить о рынке земли и окне возможностей для частного инвестора.

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Парковка снова стала платной. С 24 июля С 24 июля возобновляется оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой. Об этом сообщили в КГГА. Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00.

Украинцы за границей не будут получать выплаты от государства с 1 августа. С 1 августа 2023 года украинцы, С 1 августа 2023 года украинцы, проживающие за границей и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства. Отмена выплат стала результатом выявления информации о значительном количестве граждан, которые покинули Украину и поселились в других странах, но продолжали получать помощь как внутренне перемещенные лица.

Для ВПЛ упростили процесс получения водительского удостоверения. В Украине В Украине изменили количество документов, необходимое зарегистрированным внутренним переселенцам для получения водительского удостоверения. По действующим правилам, для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды. «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» заявляет о том, что у нее истек срок выполнения функций и обязанностей поставщика «последней надежды» (ППН) с 22 июля этого года.

Работодателям усилят ответственность за задержки зарплаты. Нардепы 19.07.2023 года. Им предлагают, в частности, предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней. . Нардепы обратили внимание на растущие долги по выплате заработной платы и предложили механизм предупреждения их образования, выписанный в законопроекте № 9510 отгода. Им предлагают, в частности, предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней.

10 вакансий с наибольшим приростом. В июне на рынке труда несколько В июне на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. Однако выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов. В целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Об этом говорит аналитика work.ua.

7 привычек высокоэффективных людей. Для того чтобы быть услышанным, понятым и воспринятым серьезно, есть определенные привычки, которые необходимо выработать каждому человеку. Вот Для того чтобы быть услышанным, понятым и воспринятым серьезно, есть определенные привычки, которые необходимо выработать каждому человеку. Вот 7 привычек, которые имеют все высокоэффективные люди, и они также очень важны для развития уверенности в себе.

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