Деловые ожидания предприятий Украины — отчет НБУ Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Бизнес ожидает сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в результате полномасштабной войны и пессимистически настроен относительно уровня деловой активности своих предприятий. В последующие 12 месяцев респонденты прогнозируют рост инфляции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний , который Национальный банк провел во II квартале 2022 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 72.6% против 108.2% в I квартале 2022 года (далее — I квартал). Снижение ИДО произошло из-за ухудшения оценок по всем составляющим индекса, самое существенное — по инвестиционным расходам на выполнение строительных работ, на машины, оборудование и инвентарь.

Ожидания бизнеса по поводу макроэкономической ситуации в Украине

Предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Баланс ответов составил минус 48.7% по сравнению с минус 1.7% в I квартале.

Инфляционные ожидания выросли: в I квартале ожидаемая годовая инфляция составила 21.5% по сравнению с 9.5% в предыдущем квартале. 58.2% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев превысит 20%.

Военные действия являются наиболее весомым проинфляционным фактором, по мнению 93.2% респондентов.

Также существенное влияние на рост потребительских цен окажут затраты на производство (58.8%) и обменный курс (58.6%).

Текущее состояние и ожидания предприятий относительно собственного развития

Руководители существенно ухудшили оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил минус 28.8% против 6.6% в I квартале.

Оценки предприятий по изменению собственного финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев также негативны: баланс ответов — «минус» 17.1% (в I квартале — 7.2%). Ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства.

Самые пессимистические ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения (минус 26.7%) и транспорта и связи (минус 26.4%).

Бизнес прогнозирует уменьшение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и на внешнем рынке: балансы ответов — «минус» 19.0% и «минус» 25.0% соответственно против 17.0% и 23.3% в I квартале.

В то же время, несмотря на низкий уровень, остались положительными оценки объемов привлечения иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов снизился до 0.7% с 5.3% в I квартале. Роста ожидают предприятия транспорта и связи, других видов деятельности, энерго- и водоснабжения.

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