Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились — Finance.ua

Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились Сегодня 20:41 — Недвижимость

Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились

Индикатор деловой уверенности украинцев на рынке строительства на четвертый квартал 2022 года улучшился на 8,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с третьим кварталом 2022 года — до минус 60,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом показатель деловых ожиданий на четвертый квартал прошлого года составил минус 22,1%.

Согласно данным проведенного ведомством опроса компаний строительной отрасли, оценка недостатка текущего объема заказов осталась на прежнем уровне — «минус» 80%. Только 20% компаний оценили его как нормальный для сезона.

Повышения цен на свои услуги по итогам первого квартала текущего года ожидают 52% респондентов. При этом 9,5% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 38,5% не ожидают никаких изменений в ценовой политике.

По данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на четыре месяца, что соответствует показателю прошлого квартала. Это самый низкий показатель за последние семь лет.

Статведомство отмечает, что в четвертом квартале 2022 года негативное влияние на строительство будут иметь финансовые ограничения (около 42%), недостаточный спрос (35%) и другие факторы (77%), очевидно, связанные с военными действиями.

Сокращение количества работников в октябре-декабре 2022 года ожидают 50% опрошенных компаний, а 46% считают, что их количество не изменится.

По данным Госстата, 59% опрошенных компаний отметили снижение объема выполненных строительных работ в прошлом квартале, только 20% — заявили об увеличении объемов.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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