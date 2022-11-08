Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились — Finance.ua
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Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились

Недвижимость
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Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились
Деловые ожидания на строительном рынке Украины улучшились
Индикатор деловой уверенности украинцев на рынке строительства на четвертый квартал 2022 года улучшился на 8,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с третьим кварталом 2022 года — до минус 60,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
При этом показатель деловых ожиданий на четвертый квартал прошлого года составил минус 22,1%.
Согласно данным проведенного ведомством опроса компаний строительной отрасли, оценка недостатка текущего объема заказов осталась на прежнем уровне — «минус» 80%. Только 20% компаний оценили его как нормальный для сезона.
Повышения цен на свои услуги по итогам первого квартала текущего года ожидают 52% респондентов. При этом 9,5% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 38,5% не ожидают никаких изменений в ценовой политике.
По данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на четыре месяца, что соответствует показателю прошлого квартала. Это самый низкий показатель за последние семь лет.
Статведомство отмечает, что в четвертом квартале 2022 года негативное влияние на строительство будут иметь финансовые ограничения (около 42%), недостаточный спрос (35%) и другие факторы (77%), очевидно, связанные с военными действиями.
Сокращение количества работников в октябре-декабре 2022 года ожидают 50% опрошенных компаний, а 46% считают, что их количество не изменится.
По данным Госстата, 59% опрошенных компаний отметили снижение объема выполненных строительных работ в прошлом квартале, только 20% — заявили об увеличении объемов.
Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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