«Дело ПриватБанка»: Дубилету-старшему и еще двум чиновникам вручили новые подозрения — Finance.ua

«Дело ПриватБанка»: Дубилету-старшему и еще двум чиновникам вручили новые подозрения Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

«Дело ПриватБанка»: Дубилету-старшему и еще двум чиновникам вручили новые подозрения

Правоохранители установили новые факты хищения средств ПриватБанк а перед его национализацией на сумму 85 млн грн и сообщили о трех новых подозрениях, в частности — эксруководителю банка Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Так, о подозрении уведомлен экспредседатель ПриватБанка, его первый заместитель и руководитель департамента.

По версии следствия, в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов подозреваемые выплатили на средства банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПриватБанком компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн — на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн — в пользу другой. Об эпизоде растраты 136,8 млн грн детективы уже сообщали фигурантам о подозрении в феврале 2021 года.

«За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более чем в 85 млн грн. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн», — говорят в НАБУ.

Хотя правоохранители традиционно не называют имена подозреваемых, известно, что фигурантом эпизода о растрате 136,8 млн грн является тогдашний председатель правления банка Александр Дубилет и его первый заместитель Владимир Яценко.

Так, 15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка, а также изменили или вручили новые подозрения уже установленным участникам схемы:

эксглавы правления ПриватБанка (Александр Дубилет);

бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка (Владимир Яценко);

эксруководительницы департамента финансового менеджмента ПриватБанка (Елена Бычихина);

экскеровщицы департамента межбанковских операций ПриватБанк (Надежда Конопкина).

Напомним, Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест эксглаве ПриватБанка Александру Дубилету. Он подозревается в растрате средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: растрате 137 млн грн и 8 млрд грн.

По первому, следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривен в пользу связанной компании «Ингосстрах».

Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний Louis Dreyfus Company Suisse SA и Quadra Commodities SA перед банком, вместо этих обществ должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн.

По первому эпизоду Дубилета сообщили о подозрении в феврале 2021 года, а затем, в марте — по второму. Кроме него, подозрения получили и другие бывшие топ-чиновники ПриватБанка.

Економічна Правда По материалам:

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