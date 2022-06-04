Дело ПриватБанка: экс-владельцы добились перенесения на год суда в Лондоне. Требования к ним возрастут до $4,5 млрд — Finance.ua
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Дело ПриватБанка: экс-владельцы добились перенесения на год суда в Лондоне. Требования к ним возрастут до $4,5 млрд

Сегодня 09:47Фондовый рынок
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Первые слушания в Высоком суде Лондона по сути дела по иску ПриватБанка против эксвладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны были состояться в июне этого года, после ходатайства ответчиков суд перенесли на год.
Об этом в интервью Forbes заявил СЕО госбанка Герхард Бёш.
«Слушания действительно должны начаться в июне этого года, однако, к сожалению, несмотря на наши попытки и безупречную позицию Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство ответчиков о переносе слушания. В настоящее время оно запланировано на июнь 2023 года».
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Согласно позиции ответчиков, война в Украине существенно повлияла на их способность участвовать в заседаниях этого года. Хотя положительным остается то, что на сумму иска будут продолжать начисляться проценты в размере около $500 000 в день, что увеличит сумму иска почти до $4,5 млрд", — сказал Бёш.
ПриватБанк из-за войны не изменил своей позиции и хочет вернуть все средства, которые были выведены незаконным образом, добавил он.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также 6 компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.
  • В декабре 2018 года суд признал иск несоответствующим его юрисдикции, однако банк обжаловал это решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса в октябре 2019 года.
  • Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 г., которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о возврате кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
  • Детективное агентство Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года являлось объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
  • 4 декабря 2018 года суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по существу, а сумма убытков с учетом начисленных процентов выросла до $3 млрд.
  • Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
По материалам: Економічна Правда
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