Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича — Finance.ua

Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича

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Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича

Федеральный совет (правительство) Швейцарии 25 мая решило открыть производство по административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после Революции Достоинства в Украине в феврале 2014 года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

«Швейцария оказывает поддержку Украине, которая сталкивается с определенными трудностями в ее усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны в Украине. Сегодняшнее решение не связано с санкциями, введенными против россии в 2022 году», — сообщила пресс-служба правительства.

Правительство поручило Федеральному департаменту (министерству) финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде.

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Речь идет об активах бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, близкого соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко и его семьи на сумму около 100 млн швейцарских франков ($104 млн).

Если по окончании судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены в Украину.

Эта процедура конфискации основана на швейцарском законе об иностранных незаконных активах, применяемом только в исключительных ситуациях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц, но при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Контекст. 29 декабря 2014 года Иванющенко в Украине было сообщено о подозрении по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн грн при заключении договоров между ГП «Держинвест» и ООО «Карпатыбудинвест» и по факту получения неправомерной выгоды в особо больших размерах на сумму около 650 млн грн.

27 сентября 2016 Иванющенко и двум другим лицам было сообщено о подозрении по факту организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО «Промрынок» и организации подписания заведомо поддельного документа.

В СМИ и соцсетях Иванющенко часто называли криминальным авторитетом Юрой Енакиевским и одним из «кошельков» Януковича. Он специализировался на том, что отнимал у владельцев их прибыльные бизнесы. По словам правоохранителей, Иванющенко пропал 15 декабря 2014 года.

В 2011 году Иванющенко занял второе место в рейтинге «ТОП-100 самых влиятельных людей Украины» по версии журнала «Корреспондент». Влиятельнее на тот момент был только Янукович.

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