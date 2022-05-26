Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича

Сегодня 16:32Мир
44
Дело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника ЯнуковичаДело о 100 млн: в Швейцарии инициировали конфискацию активов соратника Януковича
Федеральный совет (правительство) Швейцарии 25 мая решило открыть производство по административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после Революции Достоинства в Украине в феврале 2014 года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
«Швейцария оказывает поддержку Украине, которая сталкивается с определенными трудностями в ее усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны в Украине. Сегодняшнее решение не связано с санкциями, введенными против россии в 2022 году», — сообщила пресс-служба правительства.
Правительство поручило Федеральному департаменту (министерству) финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде.
Читайте также
Речь идет об активах бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, близкого соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко и его семьи на сумму около 100 млн швейцарских франков ($104 млн).
Если по окончании судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены в Украину.
Эта процедура конфискации основана на швейцарском законе об иностранных незаконных активах, применяемом только в исключительных ситуациях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц, но при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.
Контекст. 29 декабря 2014 года Иванющенко в Украине было сообщено о подозрении по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн грн при заключении договоров между ГП «Держинвест» и ООО «Карпатыбудинвест» и по факту получения неправомерной выгоды в особо больших размерах на сумму около 650 млн грн.
27 сентября 2016 Иванющенко и двум другим лицам было сообщено о подозрении по факту организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО «Промрынок» и организации подписания заведомо поддельного документа.
Место для вашей рекламы
В СМИ и соцсетях Иванющенко часто называли криминальным авторитетом Юрой Енакиевским и одним из «кошельков» Януковича. Он специализировался на том, что отнимал у владельцев их прибыльные бизнесы. По словам правоохранителей, Иванющенко пропал 15 декабря 2014 года.
В 2011 году Иванющенко занял второе место в рейтинге «ТОП-100 самых влиятельных людей Украины» по версии журнала «Корреспондент». Влиятельнее на тот момент был только Янукович.
По материалам: The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.