Дело на $7 миллиардов: Google обвиняют в нарушении патентов на ИИ-технологии — Finance.ua

Дело на $7 миллиардов: Google обвиняют в нарушении патентов на ИИ-технологии
Компания Google предстанет перед федеральным судьей в Бостоне в связи с обвинениями в том, что процессоры, которые она использует для работы технологии искусственного интеллекта в своих ключевых продуктах, нарушают патенты Singular Computing.
Об этом пишет Reuters.
Компания Singular Computing, основанная информатиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, утверждает, что Google скопировала его технологию и использовала ее для поддержки функций ИИ в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах Google.
В судебном иске говорится, что Singular требует до 7 миллиардов долларов денежной компенсации, что более чем вдвое превышает наибольшую в истории США компенсацию за нарушение патентных прав.
Представитель Google Хосе Кастанеда назвал патенты Singular «сомнительными» и заявил, что Google разрабатывал свои процессоры «независимо в течение многих лет».
«Мы с нетерпением ждем установления справедливости в суде», — сказал Кастанеда.
Адвокат Singular отказался комментировать это дело.
Ожидается, что судебное разбирательство продлится две-три недели.
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В жалобе Singular с 2019 года говорилось, что Бейтс поделился с Google своими инновациями в области компьютерной обработки данных в период между 2010 и 2014 годами. Singular утверждает, что тензорные процессоры Google, расширяющие возможности искусственного интеллекта, копируют технологию Бейтса и нарушают два патента.
В иске говорится, что в схемах Google используется усовершенствованная архитектура, открытая Бейтсом, которая обеспечивает большую вычислительную мощность и «совершила революцию в способах обучения и выводов ИИ».
Google представил свои процессорные блоки в 2016 году для работы ИИ, используемого для распознавания речи, генерации контента, рекомендаций рекламы и других функций. Компания Singular заявила, что версии 2 и 3 блоков, представленные в 2017 и 2018 годах, нарушают ее патентные права.
В декабре Google заявил суду, что его процессоры работают иначе, чем запатентованная технология Singular, и что патенты недействительны.
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