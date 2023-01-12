Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года

Технологии&Авто
47
Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года
Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года
Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, до 2024 года.
Об этом пишет газета Financial Times.
Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других компонентов, сделанных в Китае.
Dell стремится диверсифицировать цепи поставок на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, отмечает FT.
Ранее издание Nikkei Asia сообщало со ссылкой на источники, что Dell еще в конце прошлого года сообщила поставщикам о планах «значительного снижения» части чипов, сделанных в КНР, в том числе на китайских предприятиях зарубежных компаний.
По данным источников, производитель рассчитывает, что к 2024 году будет использовать в своих продуктах полупроводниковые компоненты, изготовленные исключительно за пределами КНР.
«Если поставщики не примут меры с учетом планов Dell, они могут потерять заказ от компании», — сказал один из собеседников Nikkei.
Американская компания просит поставщиков компонентов и партнеров, занимающихся сбором продукции, подготовить производственные мощности за пределами КНР, например во Вьетнаме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.