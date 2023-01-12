Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года — Finance.ua

Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Dell намерена отказаться от произведенных в Китае чипов до 2024 года

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, до 2024 года.

Об этом пишет газета Financial Times.

Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других компонентов, сделанных в Китае.

Dell стремится диверсифицировать цепи поставок на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, отмечает FT.

Ранее издание Nikkei Asia сообщало со ссылкой на источники, что Dell еще в конце прошлого года сообщила поставщикам о планах «значительного снижения» части чипов, сделанных в КНР, в том числе на китайских предприятиях зарубежных компаний.

По данным источников, производитель рассчитывает, что к 2024 году будет использовать в своих продуктах полупроводниковые компоненты, изготовленные исключительно за пределами КНР.

«Если поставщики не примут меры с учетом планов Dell, они могут потерять заказ от компании», — сказал один из собеседников Nikkei.

Американская компания просит поставщиков компонентов и партнеров, занимающихся сбором продукции, подготовить производственные мощности за пределами КНР, например во Вьетнаме.

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