Декретная помощь беременным за границей — Finance.ua

Чтобы это стало возможным, специалисты Министерства здравоохранения упростили процедуру формирования медзаключений — получить е-больничный после наступления 30 недели беременности теперь можно дистанционно.
Что нужно сделать. Для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность — он проверит предыдущие медицинские записи и создаст медзаключение, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный.
Такой созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретной помощи от Фонда социального страхования Украины. Как и в привычных случаях, для проведения выплаты работодатель женщины должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет — на его основании Фонд проведет финансирование.
Следить за состоянием финансирования декретных пособий от ФССУ можно онлайн в телеграм-канале https://t.me/socialfund по тегу #финансирование_страхователей (для этого нужно знать точную дату принятия заявления за больничным).
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