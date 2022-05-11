Декретная помощь беременным за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Декретная помощь беременным за границей

Сегодня 19:44Личные финансы
19
Для беременных работниц, выехавших за границу из-за войны, Фонд социального страхования Украины профинансирует декретные пособия, даже если они не успели оформить больничный в Украине.
Об этом написал Фонд.
Чтобы это стало возможным, специалисты Министерства здравоохранения упростили процедуру формирования медзаключений — получить е-больничный после наступления 30 недели беременности теперь можно дистанционно.
Что нужно сделать. Для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность — он проверит предыдущие медицинские записи и создаст медзаключение, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный.
Такой созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретной помощи от Фонда социального страхования Украины. Как и в привычных случаях, для проведения выплаты работодатель женщины должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет — на его основании Фонд проведет финансирование.
Следить за состоянием финансирования декретных пособий от ФССУ можно онлайн в телеграм-канале https://t.me/socialfund по тегу #финансирование_страхователей (для этого нужно знать точную дату принятия заявления за больничным).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.