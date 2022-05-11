Декретная помощь беременным за границей — Finance.ua

Декретная помощь беременным за границей

Сегодня 19:44 — Личные финансы

Для беременных работниц, выехавших за границу из-за войны, Фонд социального страхования Украины профинансирует декретные пособия, даже если они не успели оформить больничный в Украине.

Об этом написал Фонд.

Чтобы это стало возможным, специалисты Министерства здравоохранения упростили процедуру формирования медзаключений — получить е-больничный после наступления 30 недели беременности теперь можно дистанционно.

Что нужно сделать. Для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность — он проверит предыдущие медицинские записи и создаст медзаключение, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный.

Такой созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретной помощи от Фонда социального страхования Украины. Как и в привычных случаях, для проведения выплаты работодатель женщины должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет — на его основании Фонд проведет финансирование.

Следить за состоянием финансирования декретных пособий от ФССУ можно онлайн в телеграм-канале https://t.me/socialfund по тегу #финансирование_страхователей (для этого нужно знать точную дату принятия заявления за больничным).

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