Декларация о поддержке Украины и гарантиях безопасности. Подробности рамочного документа G7 — Finance.ua

Декларация о поддержке Украины и гарантиях безопасности. Подробности рамочного документа G7 Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Декларация о поддержке Украины и гарантиях безопасности. Подробности рамочного документа G7

Украина получила «мощные оборонные договоренности» и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки. Главный тезис Декларации — безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сама декларация является рамочным общим документом, пояснил Ермак. Следующий шаг — заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Ключевой тезис Декларации — подтверждение факта, что безопасность Украины является составной частью безопасности Евроатлантического региона.

«Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО», — добавил глава ОП.

Что предусматривают гарантии безопасности

Меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

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Поддержка в привлечении россии к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание россии и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права.

По словам Ермака, этот документ открытый и позволяет другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности.

«Декларация — первый документ, символизирующий наличие „зонтика“ в виде гарантий безопасности. Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 г. мы победили в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО», — добавил глава ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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