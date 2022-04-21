Дефолт в Шри-Ланке: в МВФ назвали условие для потенциальной кредитной программы — Finance.ua

Дефолт в Шри-Ланке: в МВФ назвали условие для потенциальной кредитной программы

Сегодня 06:55

Дискуссии со Шри-Ланкой по поводу потенциальной кредитной программы МВФ находятся на ранней стадии, но любое соглашение потребует «адекватных гарантий», что выплату долгов можно перевести на устойчивый путь.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление руководителя миссии МВФ на Шри-Ланке Масахиро Нозаки.

По его словам, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева обсудила варианты кредитования и политические планы с делегацией Шри-Ланки во вторник.

«Программа при поддержке МВФ должна быть разработана для решения острых проблем платежного баланса Шри-Ланки и возвращения экономики на путь устоявшегося роста как можно раньше», — сказал Нозаки.

«Заявление было сделано после того, как во вторник протесты в ответ на нехватку топлива и других предметов первой необходимости в стране стали смертельными, и министр финансов Шри-Ланки официально попросил Фонд предоставить ссуду в рамках инструмента быстрого финансирования для стран, нуждающихся в срочной поддержке платежного баланса», — отмечает агентство.

Нозаки добавил, что МВФ «очень обеспокоен нынешним экономическим кризисом на Шри-Ланке и трудностями, от которых страдают люди, особенно бедные и уязвимые».

Но он отметил, что сотрудники МВФ в прошлом месяце в ежегодном экономическом обзоре определили, что уровень государственного долга Шри-Ланки недопустим, и стране необходимо принять меры для восстановления устойчивости долга к любому кредитованию МВФ, включая инструмент экстренного быстрого финансирования (RFI).

«Такое восстановление устойчивости долга обычно требует реструктуризации или перепрофилирования государственных долгов, что в случае Шри-Ланки потребовало бы сотрудничества с Китаем, одним из ее крупнейших кредиторов», — отмечает Reuters.

«Обсуждения все еще на ранней стадии», — подчеркнул Нозаки.

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