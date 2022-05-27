Дефолт рф возымеет минимальное влияние на американскую и мировую экономику — Белый дом — Finance.ua
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Дефолт рф возымеет минимальное влияние на американскую и мировую экономику — Белый дом

Сегодня 14:38Мир
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В Белом доме заявили, что ожидают минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта рф.
Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, пишет Reuters.
«Мы ожидаем, что влияние [дефолта] на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что россия уже находится в финансовой изоляции», — сказала она.
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«При этом Министерство финансов продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом», — добавила представитель Белого дома.
Агентство напоминает, что в среду США поставили россию на грань дефолта по международным долговым обязательствам, не продлив лицензию москвы на выплату держателям облигаций.
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Так, Минфин США во вторник вечером опубликовал на своем веб-сайте уведомление об аннулировании лицензии, срок действия которой истек в 04:01 в ночь на среду по Гринвичу.
Лицензия позволяла рф проводить выплаты по процентам и погашать свой суверенный долг перед американскими юридическими лицами.
Истечение срока действия лицензии, скорее всего, делает неизбежным дефолт россии по крайней мере по некоторым международным облигациям на сумму 40 миллиардов долларов, пишет Reuters.
По материалам: Економічна Правда
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