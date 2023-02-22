Дефицита в энергосистеме нет — Укрэнерго Сегодня 12:34 — Энергетика

В среду, 22 февраля, потребление электроэнергии в стране на уровне обычного рабочего дня, дефицита в системе не прогнозируется, однако в некоторых областях есть перебои с электроэнергией из-за шквального ветра.

«По причине повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Лимиты потребления области не получали. Однако в компании предупреждают, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

«В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК „Укрэнерго“ в результате предварительных ракетных ударов и атак дронами», — добавили в Укрэнерго.

Следовательно, в регионе вынужденно применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки работающего оборудования.

Из-за сложности и масштабности повреждений восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени.

Економічна Правда По материалам:

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