Дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает — Forbes — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает — Forbes

Сегодня 07:31Аграрный рынок
79
Дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает — ForbesДефицита соли в Украине не будет, но она подорожает — Forbes
Война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису.
Об этом пишет Forbes.
Украинских потребителей взволновала новость об остановке крупнейшего в Украине производителя соли — госпредприятия «Артемсоль». Оно находится в городе Соледар Донецкой области. Населенный пункт обстреливает российская армия, снаряды разрушили часть предприятия.
Дефицита соли, в частности в АТБ, возникнуть не должно, утверждает руководитель по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко. Правда, импортный продукт будет дороже из-за сложной логистики. Он идет не через порты, которые заблокированы, а через материковую часть Европы.
Читайте также
Не будет проблем и у переработчиков овощей, по крайней мере у крупнейших игроков. Как сообщили в Nestle, которая производит консервацию и приправы «Торчин», компания имеет нескольких поставщиков. Итак, остановка «Артемсоли» на работу не повлияет. Такая же ситуация и у Нежинского консервного завода, входящего в корпорацию Fozzy.
Сама корпорация, в составе которой сети «Сильпо», «Фора» и другие, завозит импортную соль. Кроме того, компания с начала апреля стала покупать продукцию у другого производителя соли — Дрогобычского солевыварочного завода.
Место для вашей рекламы
Это небольшое предприятие, которое производит 360 т соли в год. «Артемсоль» в 2020-м произвела 1,2 млн т. Полностью удовлетворить спрос в Дрогобыче не смогут, хотя и собираются увеличить производство на 25 т в месяц.
Что касается переработчиков мяса, то по ним остановка «Артемсоли» тоже не ударит, рассказал Олег Баран, СЕО компании «Барком», выпускающая мясные изделия «Родинна ковбаска». Он говорит, что для такой продукции используют импортную соль, которая содержит необходимые консерванты. В «Артемсоли» такого продукта нет.
Проблемы могут возникнуть у производителей мяса, рассказывает Баран. Животноводы используют соль в вскармливании свиней. Самому «Баркому» на месяц надо 22 т соли, говорит предприниматель. «Месяц-два еще проживем на старых запасах», — рассказывает он. Чтобы заменить недорогой отечественный продукт, компания ведет переговоры с поставщиками из Литвы, Чехии и Польши. Правда, соль у них будет почти вдвое дороже украинской.
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.