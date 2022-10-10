Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп — Finance.ua

Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп Сегодня 20:00

На АЗС вновь образовались очереди, единственная причина этого — эмоциональное иррациональное восприятие ситуации.

Об этом заявил нардеп, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают.

«Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными», — написал нардеп.

По его словам, дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.