Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп

52
На АЗС вновь образовались очереди, единственная причина этого — эмоциональное иррациональное восприятие ситуации.
Об этом заявил нардеп, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.
Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают.
«Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными», — написал нардеп.
По его словам, дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.