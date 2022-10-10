Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп — Finance.ua

Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – нардеп
На АЗС вновь образовались очереди, единственная причина этого — эмоциональное иррациональное восприятие ситуации.
Об этом заявил нардеп, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.
Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают.
«Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными», — написал нардеп.
По его словам, дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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