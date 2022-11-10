Дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится, — Минагрополитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится, — Минагрополитики

Аграрный рынок
18
Дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Читайте также
По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных партнеров.
Читайте также
В частности, благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн.
«Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится», — подчеркнул Высоцкий.
По его словам, за восемь месяцев войны Украина экспортировала более 26 млн тонн агропродукции.
Место для вашей рекламы
«Меньше всего экспорта состоялось в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом», — отметил Высоцкий.
Министерство аграрной политики и продовольствия сохраняет прогноз урожая зерновых и масличных культур на уровне 65-67 млн тонн в 2022 году.
Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.
Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.