Дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится, — Минагрополитики Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

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По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных партнеров.

В частности, благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн.

«Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предвидится», — подчеркнул Высоцкий.

По его словам, за восемь месяцев войны Украина экспортировала более 26 млн тонн агропродукции.

«Меньше всего экспорта состоялось в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом», — отметил Высоцкий.

Министерство аграрной политики и продовольствия сохраняет прогноз урожая зерновых и масличных культур на уровне 65-67 млн тонн в 2022 году.

Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.

Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

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Українські Новини По материалам:

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