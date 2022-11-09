Дефицит внешней торговли Украины товарами в октябре расширился до $0,8 млрд — Finance.ua
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Дефицит внешней торговли Украины товарами в октябре расширился до $0,8 млрд

Казна и Политика
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Дефицит внешней торговли Украины товарами в октябре расширился до $0,8 млрд
Дефицит внешней торговли Украины товарами в октябре расширился до $0,8 млрд
Экспорт товаров из Украины в октябре снизился на 8,2% к сентябрю — до $3,805 млрд, тогда как импорт вырос на 2,6% — до $4,615 млрд.
Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Тарас Качка.
«К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен как на продовольствие, так и на промышленные товары», — отметил он причины сокращения экспорта.
В результате дефицит внешней торговли в октябре вырос до $0,81 млрд с $0,354 млрд в сентябре.
По словам Качки, экспорт товаров из Украины в октябре в натуральном выражении составил 9,2 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем в сентябре, тогда как импорт уменьшился на 3,1% — до 2,01 млн тонн, 25 % его объема и 16% стоимости пришлось на нефтепродукты.
«Наибольшее падение объемов — горно-металлургический комплекс. Экспорт руды на 286 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда 1,06 млн тонн и чугун 72,2 тысячи тонн. Для руды — это самый низкий показатель с начала года», — говорится в сообщении.
Качка уточнил, что в абсолютных цифрах экспорт по этим товарам: руда — 1,06 млн тонн, что является самым низким показателем с начала года, чугун — 72,2 тыс. тонн, и только экспорт прутков вышел на довоенный уровень — 65 тыс. тонн.
«В целом тенденции в металлургии, к сожалению, и дальше мрачные», — подытожил торговый представитель.
Говоря о зерновых, он отметил рост в октябре экспорта пшеницы на 9,7% — до 1,96 млн тонн и кукурузы — на 2,7%, до 2,2 млн тонн, тогда как экспорт рапса сократился на 23% — до 669 тыс. тонн.
«В масложировой отрасли в октябре имеем неприятную замену. Экспорт семян подсолнечника увеличился до 308 тысяч тонн со 180 тысяч тонн в сентябре. В то же время экспорт масла уменьшился на 10,3% процента до 454 тысяч тонн», — сообщил Качка.
По его словам, объемы вывозимого шрота увеличились на 9,8% — до 390 тыс. тонн.
Качка уточнил, что, несмотря на падение в объемах, масло осталось лидером по выручке — $502 млн, что на 14,9% меньше, чем в сентябре.
Несмотря на номинальное увеличение объемов экспорта кукурузы, в денежном выражении он снизился на 2% — до $465 млн, добавил он.
Торговый представитель отметил, что из $3,8 млрд экспорта $2,5 млрд приходится на ЕС: Польша — $560 млн, Румыния — $412 млн, Германия — $233 млн, Венгрия — $187 млн и Испания — $186 млн.
Среди других стран мира крупнейшими импортерами украинских товаров в октябре были Турция — $234 млн, Китай — $152 млн, Индия — $112 млн, США — $76 млн и Молдова — $76 млн.
«В целом по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт и 43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3% и импорта на 23,9%», — отметил Качка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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