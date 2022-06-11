Дефицит пластика и чипов: россия заморозила проект электронных паспортов — Finance.ua
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Дефицит пластика и чипов: россия заморозила проект электронных паспортов

Сегодня 12:19Мир
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Министерство цифрового развития россии приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за нехватки пластика и чипов.
Об этом сообщают российские СМИ.
Проект был технически готов, планировалось начать выдачу цифровых паспортов в определенных регионах.
«У россии не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость цифрового паспорта должна была составлять 1 тыс. руб., тогда как бумажный стоит 300 руб.
«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта не очевидна», — говорят источники.
Весной прошлого года Минцифры заявило о планах ввести электронные паспорта по всей россии до 2023 года. В МВД уточняли, что такая пластиковая карта будет содержать отпечатки пальцев и фотографию гражданина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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