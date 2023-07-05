Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление — Finance.ua

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Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление

Энергетика
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Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление
Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление
Из-за повышения температуры воздуха потребление электроэнергии в вечерние часы 4 июля увеличилось на 9% по сравнению с прошлой неделей. Украинцев просят сократить потребление с 16 до 23 часов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Как отметили в пресс-службе, также изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 — 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16.00 до 23:00.
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«Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00 «, — говорится в сообщении.
В компании также просят перенести использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, не включать несколько мощных приборов одновременно.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины маловато и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.
Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, однако Харченко считает, что осенью возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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