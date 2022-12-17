Дефицит э/э из-за массированных ударов рф по энергетике прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности — НБУ
В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов повлекли за собой значительный дефицит э/э. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Перебои в э/э стали второй по значимости проблемой бизнесов после роста цен (указали 51% респондентов, ИЭИ). Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов (Advanter).
Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков того, что возобновление экономической активности прервалось.
Более всего страдает промышленность, что частично компенсируется бюджетными заказами машиностроению.
Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре ряд металлургических и добывающих предприятий сократили производственные мощности или переводили производство на ночные часы
Отключение э/э привело к замедлению восстановления ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки).
После сокращения мощностей в результате перебоев энергоснабжения работающие химические заводы не спешат их восстанавливать.
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