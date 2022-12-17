Дефицит э/э из-за массированных ударов рф по энергетике прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит э/э из-за массированных ударов рф по энергетике прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности — НБУ

8
В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов повлекли за собой значительный дефицит э/э. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Перебои в э/э стали второй по значимости проблемой бизнесов после роста цен (указали 51% респондентов, ИЭИ). Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов (Advanter).
Дефицит э/э из-за массированных ударов рф по энергетике прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности — НБУ
Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков того, что возобновление экономической активности прервалось.
Более всего страдает промышленность, что частично компенсируется бюджетными заказами машиностроению.
Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре ряд металлургических и добывающих предприятий сократили производственные мощности или переводили производство на ночные часы
Отключение э/э привело к замедлению восстановления ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки).
После сокращения мощностей в результате перебоев энергоснабжения работающие химические заводы не спешат их восстанавливать.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.