Дефицит э/э из-за массированных ударов рф по энергетике прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности — НБУ Сегодня 09:34

В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов повлекли за собой значительный дефицит э/э. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Перебои в э/э стали второй по значимости проблемой бизнесов после роста цен (указали 51% респондентов, ИЭИ). Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов (Advanter).

Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков того, что возобновление экономической активности прервалось.

Более всего страдает промышленность, что частично компенсируется бюджетными заказами машиностроению.

Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре ряд металлургических и добывающих предприятий сократили производственные мощности или переводили производство на ночные часы

Отключение э/э привело к замедлению восстановления ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки).

После сокращения мощностей в результате перебоев энергоснабжения работающие химические заводы не спешат их восстанавливать.

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