Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое — Finance.ua
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Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое

Мир
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Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое
Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое
Правительство США сообщило, что дефицит бюджета на 2022 финансовый год сократился вдвое по сравнению с годом ранее до 1,375 трлн долларов из-за уменьшения расходов на помощь COVID-19 и рекордных доходов.
Об этом сообщает Reuters.
Минфин США заявил, что сокращение дефицита на почти 1,5 трлн является самым большим улучшением фискальной позиции США за один год, поскольку поступления достигли рекордных 4,896 трлн долл., что на 850 млрд дол. больше (21%), с 2021 финансовым годом.
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Финансовый год США завершился 30 сентября и по его итогам потери страны сократились на 550 млрд дол. Однако аналитики утверждают, что дефицит может снова увеличиться из-за введения плана администрации Байдена по прощению студенческой задолженности до 20 000 долларов для бывших студентов колледжа, которые сейчас зарабатывают менее 125 000 долларов в год и менее 250 000 долларов для супружеских пар.
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Также неправительственные бюджетные аналитики подсчитали, что план уничтожит широко рекламируемое сокращение дефицита из недавно принятого демократами законопроекта о климате, здравоохранении и финансировании Службы внутренних доходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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