Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга — Finance.ua
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Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга

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Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга
Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга
Согласно последним оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), дефицит федерального бюджета быстро увеличивается. Это повышает риск того, что у казначейства закончатся наличные деньги раньше, чем ожидалось, в условиях противостояния республиканцев и демократов по потолку госдолга.
Как сообщает Bloomberg, превышение расходов над поступлениями составило $459 млрд за первые четыре месяца финансового года, который начался 1 октября, согласно оценкам CBO, опубликованным в среду. Это на $200 млрд больше, чем за тот же период годом ранее.
Министр финансов США Джанет Йеллен уже применила специальные бухгалтерские маневры, чтобы продлить время до того, как у ее ведомства закончатся наличные деньги, после того как в прошлом месяце федеральное правительство достигло установленного законом потолка долга в размере $31,4 трлн. В середине января она указала, что эти маневры продлятся как минимум до начала июня.
Цифры Бюджетного управления Конгресса показывают, что расходы растут быстрее, а доходы слабее, чем в прошлом году.
По материалам:
bloomberg.com
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