Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга — Finance.ua

Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга Сегодня 19:43

Дефицит бюджета США быстро увеличивается, угрожая установлением лимита долга

Согласно последним оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), дефицит федерального бюджета быстро увеличивается. Это повышает риск того, что у казначейства закончатся наличные деньги раньше, чем ожидалось, в условиях противостояния республиканцев и демократов по потолку госдолга.

Как сообщает Bloomberg , превышение расходов над поступлениями составило $459 млрд за первые четыре месяца финансового года, который начался 1 октября, согласно оценкам CBO, опубликованным в среду. Это на $200 млрд больше, чем за тот же период годом ранее.

Министр финансов США Джанет Йеллен уже применила специальные бухгалтерские маневры, чтобы продлить время до того, как у ее ведомства закончатся наличные деньги, после того как в прошлом месяце федеральное правительство достигло установленного законом потолка долга в размере $31,4 трлн. В середине января она указала, что эти маневры продлятся как минимум до начала июня.

Цифры Бюджетного управления Конгресса показывают, что расходы растут быстрее, а доходы слабее, чем в прошлом году.

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