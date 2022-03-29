Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности на территории рф — Finance.ua

"Мы следим за развитием событий и, в частности, за положением непосредственно пострадавших.
Наши усилия сразу сосредоточились на безопасности и поддержке наших 125 украинских членов команды, также воспользовавшихся солидарностью своих коллег из соседних стран, чтобы помочь им найти жилье, или даже принять их в свои дома или помочь им в их административных процедурах", — говорят в компании.
Подразделение Decathlon, расположенное в Польше, централизует пожертвования компании (оборудование и основные продукты на сумму 2,6 миллиона евро) местным неправительственным организациям.
"Мы также создали фонд солидарности в 1 миллион евро для поддержания пострадавшего населения.
Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов", — подчеркнули в Decathlon.