Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности на территории рф — Finance.ua

Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности на территории рф

Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Французская сеть спортивных товаров Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности на территории рф: компания обещает продолжить поддерживать 2500 работников в россии.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы следим за развитием событий и, в частности, за положением непосредственно пострадавших.

Наши усилия сразу сосредоточились на безопасности и поддержке наших 125 украинских членов команды, также воспользовавшихся солидарностью своих коллег из соседних стран, чтобы помочь им найти жилье, или даже принять их в свои дома или помочь им в их административных процедурах", — говорят в компании.

Подразделение Decathlon, расположенное в Польше, централизует пожертвования компании (оборудование и основные продукты на сумму 2,6 миллиона евро) местным неправительственным организациям.

"Мы также создали фонд солидарности в 1 миллион евро для поддержания пострадавшего населения.

Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов", — подчеркнули в Decathlon.

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