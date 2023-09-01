Дебютировала новая Tesla Model 3 (фото) — Finance.ua

Дебютировала новая Tesla Model 3 (фото) Сегодня 22:37 — Технологии&Авто

Дебютировала новая Tesla Model 3 (фото)

Обновленная Tesla Model 3 стала более аэродинамической и получила много нового внутреннего оборудования. Ориентировочный запас хода по WLTP — 678 км.

Через шесть лет и рекордные продажи в два миллиона единиц, проданных по всему миру, Tesla подарила Model 3 новую жизнь благодаря эстетическим улучшениям и большему ассортименту обновленных функций. После фанатичного публичного дискурса вокруг многочисленных шпионских снимков и предположений, новая Model 3 может стать одним из самых ожидаемых электромобилей года.

Обновленная Model 3 стала более утонченной, имеет обновленный дизайн передней и задней части и новый интерьер. Tesla заявила, что улучшила свою аэродинамику, чтобы увеличить запас хода и снизить сопротивление и шум ветра. Пока обновления пришли только к европейским заднеприводным и дальнобойным (LR) версиям.

Обновленный дизайн

Передняя часть стала острее, чем раньше, с более четкими линиями, обновленным корпусом фары и новыми фирменными светодиодными дневными ходовыми огнями. Складка на краю капота, которая раньше сужалась под фарами, теперь стала гораздо острее и простирается до крыльев.

Силуэт остался идентичным, а задняя часть имеет заметные задние фонари в форме буквы С, а теперь между фонарями указан Tesla, заменив логотип. Дизайн колеса с несколькими спицами также новый. Бренд добавляет два новых цвета: Ultra Red и Stealth Gray.

Размеры остаются почти неизменными, но Model 3 теперь длиннее — 4720 миллиметров), а высота меньше — 1441 мм. Дорожный просвет снизился и составляет 138 мм.

Больше функций

Интерьер Model 3 сейчас смотрится по другому. Он имеет объемный дизайн с «обволакивающей архитектурой» из алюминия и ткани. Новое обволакивающее освещение охватывает всю кабину. Бренд утверждает, что в салоне стало тише благодаря акустическому стеклу и улучшенным звукоизоляционным материалам.

Внутри больше цифровой недвижимости. 15,4-дюймовый центральный экран такого же размера, но имеет тонкие рамки для более полезной площади экрана. Также есть новый задний 8,0-дюймовый дисплей со встроенными элементами управления климатом, вентиляцией и информационно-развлекательной системой. Tesla заменила рычаги, установленные на колонках, элементами управления, установленными на руле, как у Model S и Model X.

Покупатели модели LR теперь смогут наслаждаться музыкой из 17 динамиков, на три больше чем раньше, с двумя сабвуферами и двумя усилителями. RWD получит девять динамиков, один сабвуфер и усилитель. Tesla также заявляет о более мощном микрофоне для улучшения качества связи.

Доступность

Поставки обновленной Model 3 начнутся в конце октября в Европе и на Ближнем Востоке. Мы ожидаем, что скоро Tesla объявит подробности о североамериканской модели и ее доступности.

Несколько отчетов свидетельствуют о том, что производство обновленной модели Model 3 уже идет на Gigafactory Shanghai, которая является крупнейшим производителем электромобилей Tesla и глобальным экспортным центром. Североамериканская версия, вероятно, будет изготовлена ​​в США на заводе марки во Фремонте в Калифорнии.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.