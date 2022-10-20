Дебютировал электромобиль Rolls-Royce Spectre — Finance.ua

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Дебютировал электромобиль Rolls-Royce Spectre

Технологии&Авто
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Дебютировал электромобиль Rolls-Royce Spectre
Дебютировал электромобиль Rolls-Royce Spectre, Фото: mezha.media
Компания Rolls-Royce решила войти в эпоху электромобилей — вместе со своим первым электрическим купе Spectre.
Автомобиль получился немаленький: длина 5,45 метра, ширина более двух. Да и нелегкий — в общей сложности весы показывают 2975 кг, из которых 700 кг приходится на аккумулятор, интегрированный в нижнюю часть кузова. Кстати, благодаря такому решению удалось значительно повысить жесткость кузова, но и улучшить звукоизоляцию от шумов с дороги.
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Конечно, электромобиль такого уровня должен получить соответствующую технику: широкое использование алюминия, полноуправляемое шасси (поворотные задние колеса), активные стабилизаторы поперечной устойчивости — они распускаются при движении прямо для комфорта, и зажимаются только в поворотах для управляемости. Да и с мощностью у электрического купе Rolls-Royce Spectre все хорошо: 430 кВт или 585 «лошадей», 900 Нм крутящего момента. Этого достаточно для ускорения до сотни за 4,5 секунды. А полной емкости аккумулятора достаточно для дистанции пробега в 520 км (WLTP).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Стоимость первого электромобиля Rolls-Royce Spectre еще не объявлена, однако компания уже намекнула — между Cullinan и Phantom. Статус первого электромобиля в конечном итоге приведет к тому, что стоимость Rolls-Royce Spectre будет со временем только расти. Он открыл новую эру, о чем уже заявила компания: к 2030 году все новые модели Rolls-Royce будут электрическими. И начало этому положил именно электромобиль Rolls-Royce Spectre.
По материалам:
mezha.media
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