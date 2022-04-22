ДБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа из когорты Януковича — Finance.ua
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ДБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа из когорты Януковича

Сегодня 18:07Казна и Политика
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ДБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа из когорты ЯнуковичаДБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа из когорты Януковича
Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от «Партии регионов», приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом свидетельствуют данные ДБР, Офиса генпрокурора и собеседника УП в правоохранительных органах.
Правоохранители не называют имя экс-нардепа.
По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением беглого президента «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса («Стирол». — Ред).
Отмечается, что после создания россией террористической организации «ДНР», злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.
Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, контролируемым рф, в условиях ведения боевых действий против Украины, отмечают в ОГП.
Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.
ДБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.
Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины.
Процессуальное руководство ведет Офис Генерального прокурора.
По материалам: Українська правда
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