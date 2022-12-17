Даже если война будет продолжаться весь следующий год, экономика Украины не упадет глубже, — Кухар — Finance.ua
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Даже если война будет продолжаться весь следующий год, экономика Украины не упадет глубже, — Кухар

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Управляющий партнер, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар считает, что ситуация в экономике Украины хуже не станет, поскольку «дно уже достигнуто и начался рост». Поэтому даже если война с российской федерацией будет продолжаться в течение 2023 года, то «экономика Украины не упадет глубже».
Об этом экономист заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву.
"Та часть экономики, которая выжила, эти сектора оживают. Это не означает, что следующий год станет годом экономического роста, процветания и бума. Но даже если война будет продолжаться в течение следующего года, украинская экономика уже не упадет глубже. Мы уже прошли нижнюю точку. И нужна масса целенаправленных усилий — неверных действий правительства и центробанка — чтобы упасть глубже.
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Средняя зарплата упала, как и ВВП, ровно на 25%. Пока средняя зарплата составляет 375 долларов США и к 1-му кварталу следующего года превысит 400 долларов. Четкий тренд роста зарплат с середины лета", — сказал Кухар
Напомним, Кухар, комментируя резолюцию Европарламента от 23 ноября о признании российской федерации государством — спонсором терроризма, заявил, что признание россии государством — спонсором терроризма нанесет ему больше вреда, чем все предыдущие санкции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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