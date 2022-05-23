Давос-2022: президент ВЭФ призывает создать план Маршалла для Украины — Finance.ua

Давос-2022: президент ВЭФ призывает создать план Маршалла для Украины

Сегодня 10:33

Украина станет основной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начинает свою работу в понедельник. В рамках форума выступит президент Украины и другие члены украинского правительства.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде призвал создать план Маршалла для восстановления Украины.

«Мы уже должны работать над восстановлением по крайней мере на территориях, которые находятся под контролем Украины», — сказал Бренде в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Речь идет об инфраструктуре, электросети, школах, дорогах и мостах, пояснил он. «Нам нужен план Маршалла для Украины», — убежден политик.

Бренде сказал, что он будет настаивать на необходимости принятия такого плана на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), который начнется в понедельник, 23 мая. «Для этого мы также соберем руководителей корпораций», — добавил Бренде. Частный сектор должен играть важную роль в восстановлении Украины, уверен он.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме со специальным обращением в понедельник в 12:15 по Киеву по видеосвязи. Сразу после выступления Зеленского при модерации основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба пройдет сессия «Дух стойкости: украинские голоса», где среди выступающих будут первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Евгения Кравчук, гендиректор «Смарт-Холдингу» Юлия Кирьянова и представитель Kyiv Hub Ульяна Автономова. Затем начнется дискуссия с братьями Кличко.

Отдельно планируется обсудить планы обновления Киева и необходимую помощь для этого. В рамках форума также запланированы отдельные сессии с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром -министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

На четырехдневной встрече в швейцарских Альпах около 2500 участников, представляющих политику, бизнес-круги и общество, обсудят решение главных международных проблем. В этом году встреча сосредоточена на теме «История на переломном этапе: государственная политика и бизнес-стратегии».

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