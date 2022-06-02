Дату перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн перенесли — Finance.ua

Дату перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн перенесли

Дату перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн перенесли

Основатель BTC. TOP и известный китайский майнер Цзян Чжоер предугадал, что переход Ethereum на «зеленый» блокчейн состоится в период с октября по декабрь этого года.

Медвежий рынок, по его словам, завершится в конце 2022 года.

Этот прогноз противоречит заявлению соучредителя ETH Виталика Бутерина. Последний заверил криптосообщество, что блокчейн перейдет на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake уже в августе.

И все же к словам китайского майнера стоит прислушаться — в прошлую субботу основатель BTC. TOP заявил, что Bitcoin вырастет в течение этой недели. Что и произошло — по крайней мере, за последние сутки курс криптовалюты № 1 вырос и сейчас составляет около $31 500.

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Переход на алгоритм консенсуса PoS часто связывают с эко-активизмом, но есть и другая позиция — многие уверены, что Bitcoin, наоборот, может помочь в борьбе с глобальным потеплением.

Этим пользуются и правительства многих стран, желая контролировать «вредный» Bitcoin, они вводят все новые регуляторные ограничения.

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