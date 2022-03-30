Датская сеть JYSK полностью выходит из рф — Finance.ua

Датская сеть JYSK полностью выходит из рф

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Датская сеть JYSK полностью выходит из рф, marktplatzgalerie.de

Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в россии 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Все магазины JYSK в россии временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным, и что JYSK полностью выходит из россии. После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в россии стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет россию», — говорится в заявлении.

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Президент и генеральный директор JYSK Ян Бьог отметил, что компания приехала в россию с желанием предоставить выгодное предложение населению россии, и начала работу с хорошим стартом. Однако в нынешней ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативу закрытию деятельности в россии.

Начиная с 31 марта, магазины JYSK в россии временно откроются, чтобы совершить распродажу, чтобы опустошить магазины. После того как продукты в магазинах будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия.

Напомним, датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA 3 марта решила приостановить работу в россии и закрыть все 13 магазинов на территории страны.

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