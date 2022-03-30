Датская сеть JYSK полностью выходит из рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Датская сеть JYSK полностью выходит из рф

Сегодня 17:21Фондовый рынок
15
Датская сеть JYSK полностью выходит из рфДатская сеть JYSK полностью выходит из рф, marktplatzgalerie.de
Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в россии 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Все магазины JYSK в россии временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным, и что JYSK полностью выходит из россии. После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в россии стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет россию», — говорится в заявлении.
Читайте также
Президент и генеральный директор JYSK Ян Бьог отметил, что компания приехала в россию с желанием предоставить выгодное предложение населению россии, и начала работу с хорошим стартом. Однако в нынешней ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативу закрытию деятельности в россии.
Начиная с 31 марта, магазины JYSK в россии временно откроются, чтобы совершить распродажу, чтобы опустошить магазины. После того как продукты в магазинах будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия.
Напомним, датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA 3 марта решила приостановить работу в россии и закрыть все 13 магазинов на территории страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.