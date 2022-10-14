Danone продает бизнес в россии — Finance.ua

Danone продает бизнес в россии Сегодня 21:23 — Фондовый рынок

Компания по производству молочных продуктов Danone объявила о выходе с рынка россии. Бизнес передадут другому владельцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Danone.

Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Danone была лидером в производстве молочных продуктов в рф. Компания работала в россии в течение 30 лет и представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Ростишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка» и Evian.

При этом в Danone оценили убытки от передачи бизнеса в 1 млрд евро.

Напомним, ранее Danone прекратила импорт товаров Evian и Alpro в россию и заявила о намерении сократить бизнес.

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Економічна Правда По материалам:

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