Danone продает бизнес в россии — Finance.ua
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Danone продает бизнес в россии

Фондовый рынок
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Компания по производству молочных продуктов Danone объявила о выходе с рынка россии. Бизнес передадут другому владельцу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Danone.
Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров.
Danone была лидером в производстве молочных продуктов в рф. Компания работала в россии в течение 30 лет и представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Ростишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка» и Evian.
При этом в Danone оценили убытки от передачи бизнеса в 1 млрд евро.
Напомним, ранее Danone прекратила импорт товаров Evian и Alpro в россию и заявила о намерении сократить бизнес.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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