Danone прекращает новые инвестиции и импорт в рф продукции под брендами Evian и Alpro — Finance.ua
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Danone прекращает новые инвестиции и импорт в рф продукции под брендами Evian и Alpro

Сегодня 19:44Фондовый рынок
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Французская компания по производству продуктов питания Danone прекратила импорт в рф минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.
Об этом идет речь в финансовом отчете компании за 1 квартал 2022 года.
"Danone, без сомнения, осуждает продолжающуюся в Украине войну.
Danone решил существенно адаптировать свою деятельность в россии, путем:
  • переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и медицинское питание и прекращение любого импорта продукции Evian и Alpro;
  • прекращение всех новых инвестиций, включая рекламу, развитие бренда.
Danone не берет из россии наличные деньги, дивиденды или прибыль и передает любую прибыль, полученную в стране, на организации гуманитарной помощи", — говорится в заявлении.
По материалам: Економічна Правда
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