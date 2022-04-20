Danone прекращает новые инвестиции и импорт в рф продукции под брендами Evian и Alpro — Finance.ua

Danone прекращает новые инвестиции и импорт в рф продукции под брендами Evian и Alpro
Сегодня 19:44 — Фондовый рынок
Французская компания по производству продуктов питания Danone прекратила импорт в рф минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.
Об этом идет речь в финансовом отчете компании за 1 квартал 2022 года.
"Danone, без сомнения, осуждает продолжающуюся в Украине войну.
Danone решил существенно адаптировать свою деятельность в россии, путем:
- переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и медицинское питание и прекращение любого импорта продукции Evian и Alpro;
- прекращение всех новых инвестиций, включая рекламу, развитие бренда.
Danone не берет из россии наличные деньги, дивиденды или прибыль и передает любую прибыль, полученную в стране, на организации гуманитарной помощи", — говорится в заявлении.
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