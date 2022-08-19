Дания запустила грантовую программу поддержки украинского бизнеса — Finance.ua

Дания запустила грантовую программу поддержки украинского бизнеса Сегодня 10:39 — Личные финансы

Дания запустила грантовую программу поддержки украинского бизнеса

Датский совет по делам беженцев объявил о запуске грантовой программы для поддержки украинских предпринимателей во время войны.

Об этом сообщили на Facebook-странице организации.

Речь идет о помощи на сумму до 15 тысяч долларов для украинских бизнесов, которые планируют эвакуироваться в другие регионы или нуждаются в восстановлении производственной инфраструктуры.

Как пояснили в организации, размер гранта будет зависеть от количества рабочих мест, которые планируют создать, восстановить или сохранить украинские предприниматели. А также от индивидуальных потребностей бизнеса.

Кто может получить помощь

Помощь оказывается тем бизнесам, которые имеют целью:

релокацию бизнеса в более безопасные регионы (например, запад Украины) с последующим возобновлением бизнес-деятельности, которая предполагает создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест;

создание новых рабочих мест путем расширения текущей деятельности для предприятий, не пострадавших от боевых действий;

восстановление поврежденной инфраструктуры и/или активов с последующим возобновлением бизнес-деятельности, предусматривающей создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест;

переориентацию бизнес-деятельности для выхода на новые рынки сбыта, поскольку были утрачены предыдущие, в связи с обострением боевых действий, результатом чего будет создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест.

Как принять участие

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

наличие опыта ведения бизнеса, который был рентабельным до обострения полномасштабной войны в Украине;

детальный бизнес-план и четкое понимание идеи реализации восстановления/релокации/расширения/переориентации на новые рынки бизнес-деятельности;

отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства при ведении бизнес-деятельности.

Узнать больше о программе и заполнить заявку можно по ссылке.

Шо там По материалам:

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