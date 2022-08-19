Дания запустила грантовую программу поддержки украинского бизнеса — Finance.ua

Дания запустила грантовую программу поддержки украинского бизнеса
Датский совет по делам беженцев объявил о запуске грантовой программы для поддержки украинских предпринимателей во время войны.
Об этом сообщили на Facebook-странице организации.
Речь идет о помощи на сумму до 15 тысяч долларов для украинских бизнесов, которые планируют эвакуироваться в другие регионы или нуждаются в восстановлении производственной инфраструктуры.
Как пояснили в организации, размер гранта будет зависеть от количества рабочих мест, которые планируют создать, восстановить или сохранить украинские предприниматели. А также от индивидуальных потребностей бизнеса.
Кто может получить помощь
Помощь оказывается тем бизнесам, которые имеют целью:
- релокацию бизнеса в более безопасные регионы (например, запад Украины) с последующим возобновлением бизнес-деятельности, которая предполагает создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест;
- создание новых рабочих мест путем расширения текущей деятельности для предприятий, не пострадавших от боевых действий;
- восстановление поврежденной инфраструктуры и/или активов с последующим возобновлением бизнес-деятельности, предусматривающей создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест;
- переориентацию бизнес-деятельности для выхода на новые рынки сбыта, поскольку были утрачены предыдущие, в связи с обострением боевых действий, результатом чего будет создание новых, сохранение существующих и/или восстановление рабочих мест.
Как принять участие
При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:
- наличие опыта ведения бизнеса, который был рентабельным до обострения полномасштабной войны в Украине;
- детальный бизнес-план и четкое понимание идеи реализации восстановления/релокации/расширения/переориентации на новые рынки бизнес-деятельности;
- отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства при ведении бизнес-деятельности.
Узнать больше о программе и заполнить заявку можно по ссылке.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
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