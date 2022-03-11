Дания возобновила строительство газопровода Норвегия-Польша — Finance.ua

Дания возобновила строительство газопровода Норвегия-Польша

Сегодня 15:15 — Энергетика

Строительство датской части Baltic Pipe, соединяющей Польшу с норвежскими газовыми месторождениями, возобновилось после девятимесячного перерыва. Трубопровод должен снизить зависимость Польши от российского газа, но строительство было остановлено в мае 2021 года из-за экологических проблем.

Об этом сообщает Reuters

Датский сетевой оператор Energinet получил новое экологическое разрешение и по-прежнему ожидает, что трубопровод будет частично введен в эксплуатацию с 1 октября этого года, а с 1 января 2023 года — на полную мощность до 10 млрд кубометров.

Вторжение россии в Украину вызвало опасение, что поставки российского газа в Европу могут быть прекращены, что подчеркивает необходимость диверсификации поставок.

Российский «Газпром» поставляет половину из 20 миллиардов кубометров газа, потребляемого Польшей, но срок действия долгосрочного контракта истекает в конце этого года, и Варшава не планирует его продлевать. Польша стремится заменить эти поставки через Baltic Pipe.

Газопровод GIPL, соединяющий Польшу с терминалом сжиженного природного газа в Литве, откроется 1 мая, сообщила Литва в понедельник, ранее запланированного запуска в середине 2022 года.

Оператор ГТС Украины (ОДТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System SA договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта. Это позволяет физически импортировать газ из Польши, в том числе из LNG-терминала, на гарантированной основе.

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