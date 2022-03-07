Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону — Finance.ua
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Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону

Сегодня 10:19Энергетика
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Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборонуДания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону
Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и будет избавляться от российского газа на фоне вторжения России в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.
«Исторические времена требуют исторических решений. Бессмысленное и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность», — заявил он.
Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Речь идет о крупнейших инвестициях в оборону Дании за последнее время.
Фредериксен сказал, что основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа «как можно скорее».
По материалам: Українська правда
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