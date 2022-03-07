Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону — Finance.ua

Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону

Сегодня 10:19 — Энергетика

Дания откажется от российского газа и увеличит бюджет на оборону

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и будет избавляться от российского газа на фоне вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters

«Исторические времена требуют исторических решений. Бессмысленное и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность», — заявил он.

Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов). Речь идет о крупнейших инвестициях в оборону Дании за последнее время.

Фредериксен сказал, что основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа «как можно скорее».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью