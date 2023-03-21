Дания направит украинским релоцированным бизнесам гранты на развитие — Finance.ua
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Дания направит украинским релоцированным бизнесам гранты на развитие

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Владельцы микро-, малого и среднего бизнеса могут получить грант на развитие деятельности от Датского совета по делам беженцев. Грантовая программа предусматривает предоставление финансовой помощи в размере до $15 тыс. для релоцированного бизнеса.
Как сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, основным условием для участия в грантовой программе является создание новых, сохранение существующих рабочих мест для внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от войны.
Сумма финансовой помощи определяется в зависимости от количества рабочих мест, которые планируется создать, восстановить или сохранить.
Заполнить заявку на получение гранта в поддержку бизнеса можно по ссылке.
Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе.
Ранее сообщалось, что правительство Дании и большинство партий в датском парламенте договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон (1 млрд долларов) для гражданской, военной и экономической помощи Украине.
Напомним, по состоянию на март 2023 года к налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.City присоединилось уже 498 резидентов. Из них 63% или 314 компаний имеют украинские корни, то есть у них нет зарубежных материнских компаний.
По материалам:
Фінансовий Клуб України
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