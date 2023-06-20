Дания анонсировала дополнительную помощь Украине — Finance.ua

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Дания анонсировала дополнительную помощь Украине

Казна и Политика
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Дания анонсировала дополнительную помощь Украине
Дания анонсировала дополнительную помощь Украине
Власти Дании выделят Украине 3,21 миллиарда долларов помощи в течение 2023−2028 годов.
Об этом в понедельник, 19 июня, заявило Министерство обороны страны.
«Я горжусь тем, что Дания продолжает вносить значительный вклад. Украина остается глубоко зависимой от военной помощи», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
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Средства, направленные на гуманитарные, экономические и военные нужды, будут выделять Украине через Украинский фонд Дании.
Средства для Фонда будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд. датских крон в 2023 году, 10,4 млрд. датских крон в 2024 году и 1 млрд. датских крон ежегодно в 2025—2028 годах.
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Существенное увеличение поддержки Украины означает, что в 2023 и 2024 годах Дания выделила средства для достижения целей НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и безопасность.

Справка Finance.ua:

  • программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 миллиард долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины;
  • Исландия, Латвия и Нидерланды сделали новые грантовые взносы в 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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