Дания анонсировала дополнительную помощь Украине — Finance.ua

Дания анонсировала дополнительную помощь Украине Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Дания анонсировала дополнительную помощь Украине

Власти Дании выделят Украине 3,21 миллиарда долларов помощи в течение 2023−2028 годов.

Об этом в понедельник, 19 июня, заявило Министерство обороны страны.

«Я горжусь тем, что Дания продолжает вносить значительный вклад. Украина остается глубоко зависимой от военной помощи», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Средства, направленные на гуманитарные, экономические и военные нужды, будут выделять Украине через Украинский фонд Дании.

Средства для Фонда будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд. датских крон в 2023 году, 10,4 млрд. датских крон в 2024 году и 1 млрд. датских крон ежегодно в 2025—2028 годах.

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Существенное увеличение поддержки Украины означает, что в 2023 и 2024 годах Дания выделила средства для достижения целей НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и безопасность.

Справка Finance.ua:

программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 миллиард долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины;

Исландия, Латвия и Нидерланды сделали новые грантовые взносы в 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.



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