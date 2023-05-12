Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке Сегодня 13:00 — Валюта

Международные резервы Украины по результатам апреля 2023 г. выросли до 35,9 млрд дол. США, обновив одиннадцатилетний максимум.

Об этом сообщил Богдан Данилишин, глава Совета НБУ.

Так, в апреле международные резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,9 млрд дол. США, из которых 2,7 млрд дол. США — в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ, 1,7 млрд дол. США — макрофинансовая помощь от ЕС;

1,3 млрд дол. США — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

242,6 млн дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

При этом правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446,0 млн дол. США, из которых 282,7 млн дол. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 113,1 млн дол. США — долг перед Всемирным банком, остальные — долг перед другими международными кредиторами. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком в апреле снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн дол. США — до 1 370,4 млн дол. США.

Читайте также НБУ с 10 мая вводит новые требования к онлайн-оплатам

В первую неделю мая благодаря увеличению предложения иностранной валюты на межбанковском рынке на фоне постоянного спроса на нее чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка сократилась до 259 млн долларов США (по сравнению с 442 млн долларов неделей ранее).

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 624 млрд грн, из которых около 2/3 — в депозитных сертификатах НБУ.

Читайте также НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло

Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, остаток задолженности по которым сократился за неделю на 1,5 млрд грн, и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.