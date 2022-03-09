Данилишин рассказал о состоянии украинских банков — Finance.ua

«Объем ликвидности банковской системы, размещенной на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ, превышает 180 млрд гривен, что более чем в три раза выше норматива обязательного резервирования и позволяет банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях ускорения отлива гривны во внебанковский наличный оборот (более 16 млрд гривен с начала военных действий)», — отметил он.
По его словам, несмотря на увеличение спроса на ликвидность, что обусловило предоставление Национальным банком срочных кредитов рефинансирования, начиная с 25 февраля 2022 года, на сумму свыше 68 млрд гривен, ставки по межбанковским операциям остаются на уровне нижнего предела ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%).