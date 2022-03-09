Данилишин рассказал о состоянии украинских банков — Finance.ua

Данилишин рассказал о состоянии украинских банков

Сегодня 16:00

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин рассказал о состоянии украинских банков.

Несмотря на развертывание военных действий на территории Украины, банки сохраняют устойчивость и ликвидность.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке

Регулятивный капитал банков по состоянию на 1 февраля 2022 составил 219 млрд гривен, что является его исторически наибольшим значением.

По словам Данилишина, показатели адекватности капитала банков (по регулятивному капиталу — 18%, по основному капиталу — 11,6%) в 1,5 раза выше минимальных нормативных значений.

Банки также продолжают с запасом выполнять нормативы ликвидности и кредитных рисков.

«Объем ликвидности банковской системы, размещенной на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ, превышает 180 млрд гривен, что более чем в три раза выше норматива обязательного резервирования и позволяет банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях ускорения отлива гривны во внебанковский наличный оборот (более 16 млрд гривен с начала военных действий)», — отметил он.

По его словам, несмотря на увеличение спроса на ликвидность, что обусловило предоставление Национальным банком срочных кредитов рефинансирования, начиная с 25 февраля 2022 года, на сумму свыше 68 млрд гривен, ставки по межбанковским операциям остаются на уровне нижнего предела ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%).

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